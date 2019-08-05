Действия Любови Соболь оценили как прецедент: в Госдуме выступили за усиление наказания для регулярных нарушителей закона с детьми

После организации очередного несогласованного с властями митинга в центре Москвы, снятая с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей Любовь Соболь вновь сумела избежать заключения под стражу. Вместо лишения свободы, суд дважды назначал наказание в виде штрафов в 30 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Другим представителям оппозиции – Алексею Навальному, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу повезло меньше. Суд принял решение об их аресте.

Судя по оценке наблюдателей, Соболь удалось остаться на свободе только потому, что Россия является социальным государством, и её законы направлены, в том числе, на защиту женщин, детей и материнства. Относительно данного случая с Соболь ей покровительствуют статьи 7 и 38 Конституции РФ. Так, в УК и КоАП РФ для женщин предусмотрены послабления. В пример можно привести статью 3.9 КоАП, в которой указано, что административному аресту не может подвергнуться женщина с несовершеннолетним ребенком.

Очевидно, что юридическое образование позволяет Соболь ориентироваться в законах России и использовать социальные гарантии.

Используя материнство как средство защиты от ареста, Соболь удалось в короткий период с 14 июля по 3 августа устроить 8 несогласованных с властями Москвы акций, часть из которых сопровождалась массовыми общественными беспорядками, нападением на полицию и Росгвардию с закидыванием их кусками асфальта и взрывпакетами, а также выходами митингующих на автомобильные дороги и различными провокациями.

При этом незаконные митинги устраивались в общественных местах в выходные дни, когда под угрозой оказывались жизни и здоровье абсолютно непричастных мирных граждан. Судя по развитию событий, целью акций было устроить погром в центре столицы, при этом даже не переживая, что её за это постигнет наказание.

Между тем, юристы обращают внимание, что в послужном списке Соболь уже значатся два судебных решения по статье 20.2 КоАП РФ, а также она является фигурантом двух уголовных дел по статье 212 УК РФ. Если суд вынесет решение по любому другому несанкционированному митингу, то юрист ФБК станет обвиняемой по статье 212.1 УК РФ. А если учесть, сколько их было только на Трубной площади, вероятность становится очень велика.

В Госдуме полагают, что деструктивные действия Соболь, направленные на разжигание скандалов, раскачивание общественного мнения и устройство массовых беспорядков, должно стать прецедентом для ужесточения административного законодательства. Нельзя позволять использовать социальные гарантии ради злого умысла. В том числе и женщины с малолетними детьми должны быть наказаны, в том случае, если они намеренно не участвуют в воспитании своего чада и при этом систематически нарушают закон, призывая людей к беспорядкам. На основе этого необходимо внести поправки в статью 3.9 КоАП РФ, чтобы такие, как Соболь, не могли нарушать покой мирных граждан.

В частности, депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что альтернативой отбыванию наказания в спецприемнике для Соболь могли бы стать исправительные работы в течение двух месяцев. Это позволит наказать нарушительницу, не нанеся ущерб интересам ее ребенка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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