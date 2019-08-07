Рубль «зашатался»: российской валюте предрекают новый обвал

Новый пакет американских санкций значительно пошатнул устойчивость российского рубля, который вновь поднялся в мировом рейтинге самых волатильных валют. Финансовые аналитики не исключают, что потрясения могут привести к еще более серьезному обвалу рубля.

Пока рынки не успокоятся, курс доллара вряд ли опустится ниже 65 рублей, считают эксперты. Консенсус-прогноз Bloomberg, по состоянию на 6 августа, предусматривает, что доллар в четвертом квартале этого года будет стоить 64,75 рубля, пишет РБК. При этом некоторые аналитики полагают, что при негативном сценарии американская валюта подорожает до 67 рублей. Официальный курс доллара на сегодня составляет 65,2030 рубля, евро – 73,0730.

Как считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, к концу года курс доллара может вырасти до 67 рублей. Он пояснил, что сейчас нет сильных внутренних факторов, поэтому поддержку рублю может оказать только общий приток инвесторов во всю группу развивающихся стран или весомый рост цен на нефть. В Sberbank CIB придерживаются более позитивного прогноза – большинство негативных событий для рубля уже произошло, и отечественная валюта может вернуться к 62-63 рублю за доллар уже через несколько недель.

При этом эксперты предполагают, что экстремальное падение или скачок рубля вряд ли возможен. В первом случае ЦБ может, как в прошлом году, остановить покупки валюты по бюджетному правилу, во втором – увеличить ее покупки в золотовалютные резервы сверх лимита.

В настоящий момент, ситуация привела к тому, что рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют. На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на 7-8-х позициях рейтинга, а в пятницу, 2 августа, он оказался уже на четвертом месте. В пятерку самых волатильных валют рубль последний раз входил 6 мая.

Как сообщал «Новый День», в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В частности, Вашингтон утвердил две ограничительные меры: запрет банкам США предоставлять какие-либо кредиты правительству РФ, за исключением займов на покупку продовольствия, и блокировку выделения России финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Как считают аналитики, на курс рубля оказывает негативное влияние американо-китайская торговая война после введения США новых пошлин на товары из КНР, а также снижение мировых цен на нефть.

Москва, Мария Вяткина

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