Таксистам предрекают «тень»: цены на таксомоторные перевозки могут взлететь в десятки раз

Депутаты Госдумы пытаются «протащить» законопроект, в случае реализации которого большая часть водителей такси уйдет «в тень», а цены на легальные перевозки увеличатся в десятки раз. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, комментируя законопроект, который успешно прошел первое чтение, подчеркнул, что документ является «морально устаревшим» – более того, совершенно не понятно, что ожидает страну после того, как он будет реализован. «По лейтмотиву мы не понимаем, на ком и как он отразится в случае принятия поправок, как огромное количество механизмов будет работать в том или ином субъекте РФ», – сказал он.

По словам парламентария, правительство РФ и так не создавало условия, чтобы выводить таксистов-нелегалов из тени, а этот законопроект только усугубит ситуацию. «Мы много раз сталкивались с проблемой, что водители не хотят работать легальными таксистами. Когда проводятся проверки соответствующих контрольно-надзорных органов, они касаются именно легальных таксистов. То есть, ты стоишь в понятной всем цветовой гамме, шашечками и все проверяют именно тебя, за нарушение каких-то пунктов выносятся достаточно жесткие постановления. А рядом стоят нелегалы и их никто не трогает. И водитель думает, а зачем играть с государством в эти азартные игры, когда проще снять все эти атрибуты, продолжать работать… Государство не создало условия, чтобы легальным таксистам работать было выгоднее и проще», – констатировал Старовойтов и подчеркнул, что для изменения ситуации нужно применять жесткие меры именно к нелегалам.

Однако, по его словам, новый законопроект только усиливает нагрузку на таксистов. «Сейчас мы некоторыми поправками предлагаем водителям на транспортные средства устанавливать тахографы, совмещенные с электронными кассами и системой ГЛОНАСС», – обратил внимание депутат. По его словам, сейчас точно не известно, сколько будут стоить такие устройства, но ориентировочная стоимость без установки может достигать 20-25 тысяч. «Это серьезные неподъемные деньги – не забывайте, что у нас не только Москва и Санкт- Петербург есть», – подчеркнул он.

«Естественно, я задаюсь вопросом, а кто производитель этих тахографов. Это широкий спектр производителей или какое-то отдельно юридическое лицо. Если их много и сегмент рынка достаточно широкий, вопросы снимаются, если производитель один, невольно задаешься вопросом, под кого заточена данная идея», – сказал Старовойтов.

Он также раскритиковал идею запрета на работу в такси для граждан СНГ. С его точки зрения, эта концепция может быть положительной, но авторы поправки недостаточно ее проработали. «Для этого нужно получить данные, сколько на территории Москвы работает граждан Белоруссии, Киргизии и так далее. Не получится ли у нас, что их работает 40-50%. Тогда если мы запрещаем им работать, у нас в момент подача автомобиля увеличивается до 20 минут и стоимость резко возрастет», – высказал опасения парламентарий.

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов согласился, что законопроект в его нынешнем виде приведет к негативным последствиям. «Сейчас цена на рынке более-менее «устаканилась». Что произойдет в случае принятие законопроекта: агрегаторы уберут из названия слово «такси и станут «сервисами». И либо цена той же, но будет нелегальный извоз, либо она может вырасти в 10 раз», – считает Кудинов.

Москва, Мария Вяткина

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