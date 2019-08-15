Финансовая встряска: цены на нефть будут снижаться, рубль продолжит падение

Финансовый рынок вновь переживает встряску: курс рубля второй день демонстрирует снижение на фоне падения нефтяных цен. По данным Московской биржи, сегодня доллар подорожал до 66,37 рубля, а курс евро поднялся выше 74 рублей. Планка в 66 рублей за доллар и 74 рубля за евро была преодолена впервые с апреля этого года.

Причиной укрепления доллара и евро, очевидно, стало падение цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась до $58,18 за баррель. Нефтяные цены пошли вниз на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, и в среднесрочной перспективе они продолжат снижаться, полагает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

«Если цены на нефть будут падать и дальше, я думаю, рубль выйдет в район 68 рублей за доллар, – отметил аналитик в комментарии РИА «Новый День», обратив внимание, что плавное курса рубля является позитивной тенденцией для российского бизнеса и бюджета. – Мы получаем дополнительные выгоды на экспорте, в частности, нефти, газа, угля. Поэтому Минфин не препятствует умеренному падению рубля. Это позитивный фактор для российской экономики».

При этом вряд ли нефтяные цены в ближайшие месяцы продемонстрируют рост, полагает эксперт. «В среднесрочной перспективе они будут двигаться в район 50 долларов за баррель, – считает Вязовский. – Но у нас бюджет на 2020 год рассчитан из соотношения 42 доллара за бочку, поэтому даже падение нефти на 10 долларов от нынешних цен – было 60 долларов, будет 50, как мы прогнозируем – для российского бюджета не критично». Нефтяные сверхдоходы поступают в Фонд национального благосостояния, а там и так уже накоплен достаточный запас прочности, напомнил собеседник агентства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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