Бывший глава Клинского района получил еще одно уголовное дело

В уголовном деле бывшего главы администрации подмосковного Клинского района Александра Постриганя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге, появились новые подробности. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, экс-чиновник заподозрен также в мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества и легализации преступных доходов.

«Следователями ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области установлены дополнительные эпизоды его (Постриганя) преступной деятельности. В зависимости от роли и степени участия каждого он и еще 6 человек обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ), легализации имущества, добытого преступном путем (п.п. «а,б» ст. 174.1 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки, в результате чего был причинен ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей.

В СКР уточнили, что к настоящему времени в отношении трех обвиняемых по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по местам их жительства проведены обыски. Место нахождения двух членов организованной группы устанавливается, еще один находится в международном розыске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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