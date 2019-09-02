Власти «смягчились»: суд не стал отбирать сына у участников митинга, передавших его фигуранту уголовного дела

В Москве суд отказался лишать родительских прав вторую семейную пару, у которой прокуратура требовала отобрать ребенка за участие в оппозиционном митинге. Иск Мосгорпрокуратуры отклонил Лефортовский суд столицы.

Решение по делу семьи Дмитрия и Ольги Проказовых было принято в режиме закрытого судебного заседания. Родителям мальчика суд вынес предупреждение, передает «Интерфакс». Дмитрий и Ольга Проказовы оказались в центре Москвы 27 июля, когда там проходила акция оппозиции, объявленная властями столицы несанкционированной.

Ранее предупреждение по аналогичному иску за участие с ребенком в несанкционированной акции получила супружеская пара Хомских. Сообщается, что супруги намерены обжаловать решение Никулинского суда, поскольку не поняли его.

В начале августа прокуратура Москвы через суд потребовала лишить родительских прав супругов, которые передали ребенка некоему «третьему лицу», что, по мнению прокурорских работников, причинило мальчику физический и моральный вред. Перед этим Следственный комитет объявил о розыске Сергея Фомина – десятого фигуранта уголовного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено по итогам произошедшего 27 июля. В сообщении говорилось, что он вышел из оцепления с малолетним ребенком на руках. Отец мальчика Дмитрий Проказов после этого заявил, что передал ребенка на руки двоюродному брату своей жены, и не подвергал его опасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.19

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