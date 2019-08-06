«Мы не оставляли ребенка в опасности»: москвич, у которого прокуратура хочет отнять годовалого сына, заявил о своей невиновности

Родители ребенка, у которых прокуратура Москвы потребовала отнять сына, не отдавали его чужому человеку, и не причиняли вред. Об этом заявил отец мальчика Дмитрий Проказов. Его сына нес родственник, двоюродный брат супруги Дмитрия.

«Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного, – цитирует Дмитрия Проказова «Радио Свобода». По словам мужчины, он попросил двоюродного брата жены понести мальчика. «Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой», – пояснил он и уточнил, что сегодня должен явиться в Следственный комитет, чтобы «разъяснить ситуацию».

Как сообщал «Новый День», прокуратура Москвы через суд потребовала лишить родительских прав супругов, которые передали ребенка некоему «третьему лицу», что, по мнению прокурорских работников, причинило мальчику физический и моральный вред.

Ранее Следственный комитет объявил о розыске Сергея Фомина – десятого фигуранта уголовного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено по итогам произошедшего 27 июля. В сообщении говорилось, что он вышел из оцепления с малолетним ребенком на руках.

В СПЧ попытку прокуратуры отнять ребенка у участников митинга назвали опасным прецедентом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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