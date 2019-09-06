Глава ЦБ раскритиковала прогноз Минэкономразвития

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала «нереальный» прогноз Минэкономразвития РФ относительно потребительского кредитования и объяснила отличия в оценке будущей инфляции.

Согласно выводам ЦБ, в первые месяцы 2020 года рост инфляции составит 3,5 – 4%. «Действительно, у нас есть различия в оценке инфляции, и на этот год, и на следующий год, – признала Набиуллина. – Мы когда даем свою оценку на этот год в 4-4,5%, учитываем, что по большинству показателей, которые характеризуют устойчивые факторы инфляции. Мы рассматриваем более 20 видов показателей и, по нашим оценкам, по большинству показателей сейчас уровень инфляционного давления сейчас соответствует где-то 4%. Плюс – мы оцениваем те факторы, которые могут быть наиболее вероятны до конца года, и, на наш взгляд, сейчас сбалансированы риски проинфляционные и дезинфляционные. Поэтому мы делаем такой прогноз».

Что касается ожиданий по кредитованию населения на следующий год, то в прогнозе Минэкономразвития учтена динамика потребительского кредитования, которую Банк России оценивает как нереальную. «4% – это нереалистичная на наш взгляд динамика потребкредитования, – заявила Набиуллина. – Мы оцениваем эту динамику где-то на уровне 10%. В целом 10-15%, ипотека будет расти где-то на уровне 20%, а потребительское кредитование около 10%».

«Мы не видим такой возможности, что [потребительское кредитование] снизится до 4%», – подчеркнула глава Банка России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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