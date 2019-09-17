«Липовое дело». Юриста Карамзина полгода держали в СИЗО без законных оснований

Черемушкинский суд Москвы признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела против арбитражного юриста Кантемира Карамзина, по которому в апреле 2019 года он был арестован сотрудниками ФСБ и уже полгода провел в СИЗО-8 Сергиева Посада («Катакомба») в нечеловеческих условиях, пишет журнал «Профиль».

Издание обращает внимание, что речь идет о многолетней тяжбе между юристом Кантемиром Карамзиным и писателем Олегом Блоцким. В СМИ уже сообщалось, что в 2007 году Блоцкий занял, но так и не вернул Карамзину 200 тысяч долларов. Суды всех инстанций вплоть до Верховного суда РФ встали на сторону Карамзина. Однако после этого писатель обратился в полицию и заявил, что подпись под одним из договоров займа якобы поддельная. По этому заявлению неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи отсутствием доказательств о совершении преступления со стороны Карамзина. Тем не менее, Блоцкий продолжал атаку правоохранительных органов, что давало ему возможность не возвращать долг.

С 2015 года дело перемещалось из одного полицейского департамента в другой, а четыре года спустя было реанимировано УФСБ по Москве и Московской области (начальник – генерал-полковник Алексей Дорофеев). В апреле этого года Карамзину неожиданно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), после чего он был арестован.

Адвокаты Карамзина сразу же обжаловали эти противозаконные решения в Черемушкинском райсуде Москвы (по месту совершения предполагаемого преступления). Юристы обратили внимание на вступившие в законную силу в течение прошедших 12 лет решения судов по тем же фактам, на которые ссылается обвинение. Согласно решениям многочисленных судебных инстанций, никакого покушения на мошенничество не было, в предъявляемых Карамзину обвинениях имелись признаки фальсификации доказательств, а с Блоцкого, кстати, за все эти годы приставы не взыскали ни копейки, несмотря на все законные для этого основания.

Черемушкинский суд признал аргументы защиты обоснованными, а постановление о возбуждении нового/старого уголовного дела в отношении Карамзина незаконным. Что это значит? Если решение суда не будет обжаловано в 10-дневный срок, Кантемир Карамзин должен выйти на свободу. Но только на первый взгляд все выглядит так просто. Скорее всего, этому будут противодействовать могущественные силы.

«Заказное дело»

Юрист и его защита с самого начала называли дело «заказным» и связывали его с желанием руководства УФСБ Москвы развалить арбитражные иски на 15 млрд. рублей, которые Кантемир Карамзин выиграл накануне ареста у владельцев московских застройщиков ДСК-1 и ФСК «Лидер» Владимира Копелева и Владимира Воронина в интересах своего западного клиента, канадского инвестора Марка Ричардса.

Защитники Карамзина, как и сам юрист, настаивают, что именно это обстоятельство сыграло роковую роль: дело юриста было передано в нарушение закона из подследственности Москвы в Следственный отдел СКР РФ по г Балашихе (Московская область) на основании постановления зампредседателя СК РФ Краснова от 11.04.2019. И за полгода, которые юрист сидит за решеткой, его даже ни разу не допросили. Следствие намеренно затягивает сроки, а дело Блоцкого никому не интересно и использовано лишь как формальный повод для ареста, считает защита Карамзина.

Кантемир Карамзин заявляет, что его держат в СИЗО с одной целью – принудить отказаться от исков по акциям ДСК-1 к столичным застройщикам. Одним из главных интересантов своего ареста он называет лично начальника УФСБ по Москве и Московской области – генерала Алексея Дорофеева, фигуранта резонансного расследования журналиста Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики.

«Это страшный ад»

Кантемир Карамзин и его адвокаты неоднократно обращались к президенту РФ, в Следственный комитет, прокуратуру, ФСИН, в суды и к правозащитникам с заявлениями и жалобами на незаконность уголовного преследования, а также на постоянные издевательства, провокации и преступления со стороны сотрудников ФСБ и администрации СИЗО-8. «Место, в котором я нахожусь – это страшный ад», – передал юрист в письме на волю.

Подсаженный к юристу сокамерник, страдающий параноидальной шизофренией, неоднократно угрожал юристу убийством и избивал его. Происходящее записывалось на две камеры видеонаблюдения, однако на все мольбы и крики о помощи сотрудники изолятора оставались безучастны.

Кантемир Карамзин обратился с исками в Сергиево-Посадский городской суд. Из его заявления следует: «…Байзаков кинулся на меня и нанес мне по голове и телу многочисленные удары, в том числе и металлической тарелкой. Я пытался укрыться от побоев в углу камеры, но Байзаков следовал за мной и наносил удары… После того, как Байзаков убедился, что мои просьбы о помощи к сотрудникам СИЗО не дают результата, он стал еще более агрессивно атаковать меня… Взобравшись на стол Байзаков сбросил, целясь мне в голову 5 пакетов молока, вентилятор, различные продукты и шампуни. В результате этой атаки были испорчены мои вещи, документы, а матрац и постельное белье промокли от смеси воды, молока, моющих средств и стали непригодны для сна.

…Байзаков не успокаивался и, подойдя к моей кровати, наносил по мне удары правой ногой. Я пытался его оттолкнуть… Байзаков продолжал орать, нецензурно оскорбляя меня. Заявил, что он агент ФСБ и ему поставлена задача меня убить, а если он это сделает, то его сразу освободят. Я попытался докричаться до находящегося в коридоре СИЗО у дверей контролера, но он заглядывал в дверной глазок и быстро закрывал его, делая вид, что меня не слышит…».

Генпрокуратура начала проверку

После решения Черемушкинского суда для Кантемира Карамзина пытки и издевательства в «пресс-хате» должны закончиться. А вот для начальства СИЗО-8 неприятности, похоже, могут только начаться.

На днях Генеральная прокуратура РФ начала проверку в СИЗО-8 Сергиева Посада (начальник Л.Н. Силивестров) после жалобы Уполномоченному по правам человека РФ от 12.08.2019 «О нарушениях прав Карамзина К.Ф. в связи с недопуском к нему адвокатов, незаконным применением к нему со стороны сотрудников СИЗО физической силы, ненадлежащим оказанием медицинской помощи и по другим вопросам». В проверке принимают участие сотрудники Сергиево Посадской прокуратуры, куда юрист также написал заявление о совершении против преступления в СИЗО-8 в ночь с 20 на 21 августа этого года.

Следственному комитету дано указание возбудить уголовное дело по фактам, изложенным Кантемиром Карамзиным в заявлениях о совершенных против него преступлениях. Администрации СИЗО-8 грозят серьезные взыскания за халатность и умышленное бездействие. Возможно, кто-то лишится своих должностей.

Очевидно, что после вступления в законную силу решения Черемушкинского суда Кантемир Карамзин должен выйти на свободу. Ответят ли за незаконное преследование его мучители из ФСБ и СИЗО-8?

Как отмечает издание, несмотря на «силовую посадку» юриста Кантемира Карамзина, арбитражное дело о взыскании с бывшего хозяина АО «ДСК-1» Владимира Копелева 15 млрд рублей в пользу кредитора компании Kithia Limited устояло. Акции ДСК-1, которые, как считает юрист, были проданы Владимиром Копелевым владельцу ФСК «Лидер» Владимиру Воронину с целью избежать преследования по делу о банкротстве, по-прежнему остаются под арестом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

«Надо в футболках за всех выходить!» – уральские театральные деятели о деле актера Павла Устинова. / «Беспредел и несправедливость!» – актеры и певцы вступились за Павла Устинова, осужденного за вывихнутое плечо нацгвардейца. / «Для правильных пацанов»: Росимущество пытается выселить писателей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»