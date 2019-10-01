В России вырос налог на пальмовое масло

С сегодняшнего дня в России отменен льготный налоговый режим для пальмового масла. Как считают депутаты Госдумы, рост цен на пальмовое масло, к которому приведет повышение ставки НДС до стандартных 20%, приведет к сокращению его использования в изготовлении продуктов питания.

Это «снизит вредное воздействие на здоровье россиян, увеличит количество полезных молочных продуктов на наших прилавках», а за счет увеличения сборов НДС даст бюджету дополнительно около 5 млрд рублей, отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Эти деньги Госдума посоветовала направить на поддержку молочной отрасли РФ – в частности, увеличить субсидии для молочного животноводства более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что доля молочной продукции с пальмовым маслом на полках магазинов составляет от 20 до 50% – а там, где ее поставляют по конкурсу победители торгов, и вовсе может составлять 100%, поскольку она выгодно отличается от натуральной по цене.

Примечательно, что за последние 10 лет Россия увеличила ввоз пальмового масла почти в 2 раза, поскольку его применение удешевляет производство продуктов питания. В текущем сезоне в страну ввезут более 1 млн тонн «пальмы» – это рекордный объем. В результате, как считают эксперты, Россия стала жертвой «пищевого терроризма»: использование в пищевой промышленности канцерогенного пальмового масла приводит, в том числе, к росту онкологических заболеваний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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