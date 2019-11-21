Глава МИД Малайзии отблагодарил Россию за закупки пальмового масла

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым высказал слова благодарности в адрес РФ в связи с закупками пальмового масла. «Мы очень благодарны, что Россия закупает пальмовое масло у Малайзии», – сказал глава иностранного внешнеполитического ведомства.

Он также заявил, что Малайзия рассматривает варианты сотрудничества с Россией, в том числе в космической сфере. «Мы также рассматриваем сотрудничество в разных аспектах – образование, авиакосмическая отрасль», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, 2 ноября малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад заявил о намерении отказаться от закупок европейских самолётов в пользу российских аналогов на фоне планов ЕС ограничить импорт пальмового масла из Малайзии.

Как писал «Новый День», с 1 октября в России был отменен льготный налоговый режим для пальмового масла. Как считают депутаты Госдумы, рост цен на пальмовое масло, к которому приведет повышение ставки НДС до стандартных 20%, приведет к сокращению его использования в изготовлении продуктов питания.

Это «снизит вредное воздействие на здоровье россиян, увеличит количество полезных молочных продуктов на наших прилавках», а за счет увеличения сборов НДС даст бюджету дополнительно около 5 млрд рублей, отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Примечательно, что за последние 10 лет Россия почти двукратно увеличила ввоз пальмового масла, поскольку его использование удешевляет производство продуктов питания. В текущем сезоне в страну ввезут более 1 млн тонн «пальмы» – это рекордный объем. В результате, как считают эксперты, Россия стала жертвой «пищевого терроризма»: использование в пищевой промышленности канцерогенного пальмового масла приводит, в том числе, к росту онкологических заболеваний.

Куала-Лумпур, Иван Гридин

Куала-Лумпур. Другие новости 21.11.19

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