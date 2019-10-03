По просьбе бизнеса: в России резко вырастут цены на крепкий алкоголь

Минфин России решил поднять цены на водку и коньяк – подорожать алкоголь может уже со следующего года. О повышении цен правительство попросили производители этой продукции.

Министерство финансов считает правильным в 2020 году поднять минимальную цену на 0,5 литра водки с 215 рублей до 230 рублей. Коньяк подорожает более существенно. «Предложенные производителями 450 рублей, мне кажется, как-то многовато, – отметил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов, слова которого цитирует «Финмаркет» – Понятно, что на качественный коньяк надо поднимать цену больше, чем на инфляцию, но 450 рублей – это многовато. Может, 420-430 рублей». Окончательное решение, по словам чиновника, примет глава министерства Антон Силуанов.

Сейчас минимальная стоимость бутылки коньяка 0,5 литра составляет 388 рублей.

Издание напоминает, что в сентябре свои предложения о повышении цен на алкоголь в Минфин прислал Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). Бизнесмены предложили увеличить цену на водку до 233 рублей за поллитровую бутылку, в качестве причины назвали повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.

Такие же предложения СПАП высказал на Московском финансовом форуме. С предложением о росте цен на коньяк 400-450 рублей за бутылку там выступил директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин. Но самое серьезное повышение предлагал Минсельхоз, решивший, что обоснованной стоимостью бутылки в следующем году станет 500 рублей.

При этом последний раз минимальная розничная цена на водку была поднята 1 января 2019 года. Цены на шампанское, которые также устанавливаются государством, в этом году не возросли – они по-прежнему составляют 175 рублей за 0,75 литра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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