Госдума готова отменить возрастную маркировку классики литературы и кинематографа: правительство против

В России готовы убрать промежуточную возрастную маркировку книг, оставив только «18+». Соответствующий законопроект в Госдуму внесли члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Правительство РФ уже заявило о замечаниях к документу, без учета которых он не может быть принят.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дает очень широкое определение понятию «информационная продукция», из-за чего под действие закона попали произведения литературы, киноискусства, театральные постановки, музыкальные произведения.

«В связи с этим общими положениями закона №436 регулируется и оборот шедевров Льва Толстого, и продажа «Экспресс-газеты», и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в «Интернете»», – говорится документе. В итоге доходит до абсурда – издательства стали маркировать классику русской литературы знаком «18+», то есть запрещенной для детей. В частности, школьникам нельзя читать стихи Маяковского, Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, классические произведения Шолохова («Поднятая целина»), Куприна («Яма»), Солженицына («Раковый корпус»), Набокова («Лолита» и «Волшебник»), Бунина («Темные аллеи»), Шаламова («Колымские рассказы»), Искандера («Сандро из Чегема»), Айтматова («Плаха»), Приставкина («Ночевала тучка золотая»), Рыбакова («Дети Арбата»), Гроссмана («Жизнь и судьба»), Астафьева («Прокляты и убиты»), Довлатова («Зона», «Заповедник», «Чемодан»), Пелевина («Жизнь насекомых»).

Схожая ситуация сложилась в кинематографе, где маркировку «16+» получили специально созданные для детей в советские время фильмы.

В итоге авторы инициативы предложили вообще вывести из-под действия закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» произведения литературы, искусства, а также распространение культурных ценностей музеями, парками, библиотеками, домами культуры и клубами. При этом право решать, является ли продукция культурной ценностью, Ямпольская с коллегами предложили отдать правительству РФ.

Между тем, правительству РФ законопроект в предложенном виде не понравился. В отзыве на документ говорится, что «отмена обязательной маркировки фильмов, показ которых допускается без прокатных удостоверений, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года, создаст условия для бесконтрольного распространения таких фильмов и не позволит обеспечить должную защиту детей от информации, способной̆ причинить вред их здоровью и развитию». Кроме того, чиновники негативно отозвались об идее сужения сферы ответственности за нарушение этого закона, и попросили авторов документа поправить терминологию.

«Законопроект правительством Российской Федерации может быть поддержан при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения в первом чтении», – говорится в отзыве кабинета министров. Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении, как следует из информации на сайте Госдумы, пока не назначена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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