«Выгораживает насиженное место»: в Госдуме оценили заявление гендиректора РУСАДА по допинговому скандалу

В условиях нового допингового скандала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус начинает выгораживать свое насиженное место и пытается перевести с себя ответственность за случившееся. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев, который ранее был главным тренером футбольного клуба ЦСКА и сборной России. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, он подчеркнул, что такая реакция спортивных функционеров вызывает удивление.

Как считает парламентарий, в создавшихся условиях «все российские структуры, связанные со спортом, должны работать сообща и добиваться общей цели». «Вместо этого мы видим ситуацию, когда должностное лицо начинает выгораживать свое насиженное место и откровенно сваливает ответственность друг на друга, – заявил Газзаев. – Не надо строить иллюзий. Со стороны международных спортивных организаций к нашей стране и нашему спорту сохраняется самое пристальное и даже предвзятое внимание. К сожалению, спорт продолжает оставаться инструментом политического давления. При этом наши спортивные функционеры не могут дать внятных объяснений и ответить на претензии к нашей стране, а иногда дают дополнительные поводы для спекуляций в иностранной прессе».

Газзаев пояснил, что имеет в виду интервью Гануса, которое вышло накануне в одном из российских СМИ. «В прессе появляется фрагмент письма гендиректора РУСАДАа Юрия Гануса, в котором он пишет, что осознает требования ВАДА и тяжесть последствий для российского спорта. Более того, называет происходящее внутренним заговором против российского спорта, – возмутился Газзаев. – Зачем глава РУСАДА ищет какой-то внутренний заговор – мне совершенно непонятно. (...) Главная идея статьи в том, что РУСАДА не имеет никого отношения к ситуации с изменением базы данных московской лаборатории, отвечать за это должно Минспорта. А РУСАДА как бы здесь вообще ни при чем. Меня удивляет такой подход. Как человек, который всю жизнь посвятил командному виду спорта, четко понимаю, что все российские структуры, связанные со спортом, должны работать сообща и добиваться общей цели».

Ситуацию с допинговым скандалом вокруг России Газзаев назвал хорошо продуманной провокацией. «Конечно, наши спортсмены не безгрешны. Но с тем же успехом можно было дисквалифицировать добрую половину олимпийских сборных всего мира. Однако складывается впечатление, что допинг применяют только наши спортсмены, а все остальные такие гладкие и пушистые», – заявил депутат.

Ситуацию с новым допинговым скандалом Газзаев охарактеризовал, как очень серьезную, напомнив, что на кону стоит участие России в летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней 2022 года в Пекине, при этом РФ может вообще лишиться права проводить международные соревнования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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