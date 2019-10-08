«Кружки и шапки запретят, для ящиков напишут техусловия»: Госдума решила усложнить для НКО сбор пожертвований

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который запрещает всем некоммерческим организациям собирать деньги на благотворительные цели. Позволено это будет только тем НКО, у которых благотворительность вписана в устав. Кроме того, будут разработаны требования к ящикам для сбора пожертвований, а для их установки или использования на улице потребуются договоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами новшества выступили 27 депутатов Госдумы. Как заявила представитель фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, россияне сегодня жертвуют в основном небольшие суммы – от 500 до 2 тысяч рублей. Больше половины из них готовы жертвовать больше, если будут уверены в том, что деньги действительно пойдут на благотворительность. При этом в 2017 году на цели благотворительности в РФ было потрачено почти 120 млрд рублей, причем треть из них собрана через ящики.

Депутат обратила внимание, что сегодня невозможно ни проследить путь этих средств, ни гарантировать, что сбором занимается действительно благотворительная организация, а не мошенники. «Только 8% россиян считают, что благотворительные организации действуют бескорыстно», – с сожалением констатировала Костенко.

В связи с этим депутаты решили запретить сбор средств НКО, не имеющим по уставу права заниматься благотворительной деятельностью. Для установки ящика им придется заключать договор с собственником помещения (магазин, клуб или кинотеатр), а сбор пожертвований вне помещений – максимально ограничить. Например, на массовых мероприятиях люди с ящиками для пожертвований обязаны будут иметь письменное разрешение от организаторов.

Кроме того, выемку денег из ящиков по инициативе депутатов НКО смогут производить только в присутствии третьих лиц. «Это может быть хозяин помещения или организатор мероприятия», – предположила Костенко. О том, на каких условиях третье лицо должно будет участвовать в этих мероприятиях, депутат не уточнила.

К религиозным организациям инициатива депутатов отношения не имеет – их ящики и кружки по-прежнему можно устанавливать без разрешительных документов. «Когда мы принимаем закон, мы исходим из того, что есть некие импульсы в виде обращения наших избирателей, – обратил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. – Можно ознакомиться с этими обращениями, чтобы убедиться, что инициатива родилась внизу, а не в кабинетах?» Оказалось, что «инициатива была высказана сообществом, работающим в сфере НКО и благотворительных организаций».

«Нужно поменьше принимать законопроекты, где мы даем возможность правительству определять применение, – напомнил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина. – А у вас требования к ящикам и порядок их установки определяет правительство РФ. Дай им волю – они сейчас кружку запретят использовать, шапку запретят, установят техусловия для изготовления таких ящиков. Что это такое, о чем вы думали?»

Между тем Костенко не разделила обеспокоенность коллеги из ЛДПР, высказав уверенность, что кабинет министров разумно подойдет к этому вопросу. К тому же, как выяснилось, НКО сами попросили, чтобы эти требования для них установило правительство. «Надо тоже здравым умом подходить к каким-то вещам, даже в этой благой цели», – сказала она.

Парламентарии благую цель одобрили 335 голосами «за» – хотя два голоса все же были «против», а один депутат воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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