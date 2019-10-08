«Какие-то лоббисты затягивают»: Госдуме предложили преодолеть вето Совета Федерации

Сегодня нижняя палата российского парламента решила не преодолевать вето Совета Федерации, отказавшегося поддерживать закон об установке информационных табло на дорожных пунктах весового контроля для грузовиков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума намерена создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий.

Как отметил сегодня на пленарном заседании нижней палаты депутат Евгений Москвичев, Госдума приняла поправки в федеральный закон «Об автомобильных дорогах» в июле этого года, наделив Минтранс полномочиями по регулированию порядка весогабаритного контроля. В частности, речь идет об установке на таких пунктах табло, информирующих водителей о нарушениях. «К сожалению, Совет Федерации этот закон отклонил 26 июля 2019 года, – сказал Москвичев. – Свое решение члены СовФеда аргументировали тем, что на установку информационных табло не предусмотрены денежные средства в федеральном бюджете».

При этом, как сообщил Москвичев, норма о технических средствах информирования водителя была в приказе Минтранса от марта 2018 года, поэтому средства на них уже выделены. «Нам непонятно, почему Совет Федерации отклонил», – резюмировал депутат. Он также уточнил, что один весогабаритный комплекс стоит 30-35 млн рублей, а информационное табло – 250 тысяч рублей.

«А не затягиваем ли мы очевидный вопрос? – поинтересовался депутат от КПРФ Николай Коломейцев. – Лоббистов каких-то не устраивает, кто как раз возит перегруз. Может, просто взять и преодолеть вето? Так быстрее и качественнее будет».

Ставить вопрос о преодолении вето Москвичев отказался, заявив, что сенаторам нужно просто объяснить ситуацию с выделением средств. «Давайте коллегам расскажем, пригласим перевозчиков, владельцев дорог, и примем решение», – сказал он.

В итоге постановление о создании согласительной комиссии поддержали 405 парламентариев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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