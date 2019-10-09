В улучшении жилищных условий нуждается половина россиян

Переход строительной отрасли России на новую систему финансирования состоялся – теперь стоит задача сдержать рост цен на жилую недвижимость. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в Госдуме рамках правительственного часа, посвященного реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В целом мы считаем, что переход состоялся. Задача была не просто перейти на новую модель финансирования, но не остановить строительство, не допустить большого всплеска цен и обеспечить защиту прав граждан», – сообщил Мутко.

Вице-премьер признал, что ситуация в отрасли складывается непростая, при этом из 117,5 млн кв метров строящегося сегодня жилья 72 млн будут достраиваться по старым правилам.

«20 млн кв метров реализуется уже по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов, – отметил он. – По этим проектам привлечено около 80-100 млрд рублей проектного финансирования, открыто более 15 тыс счетов эскроу, 9 проектов в этом месяце завершены по полному циклу на 511 млн рублей».

При этом в правительстве около 1% застройщиков вызывают тревогу. «Это где-то 3-5 млн кв метров, – уточнил Мутко. – Мы должны с регионами довести их просто вручную. С механизмом, если нужно, поручительства ДОМ.рф по проектному финансированию».

На данный момент в России в улучшении жилищных условий нуждается около половины граждан. «Наша задача превратить эту потребность в платежеспособный спрос, – заявил Мутко, напомнив, что целевой показатель платежа по ипотечному кредиту составляет 8%, и уже сегодня банки по собственным проектам предлагают зарплатным клиентам под 7,3%. «Снижение ставки на 1% увеличит спрос на 20-30%», – сказал вице-премьер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

Милонов попросил Генпрокуратуру проверить школы на Хэллоуин. / Минюст внес ФБК Навального в список иноагентов. / NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для дестабилизации в Европе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»