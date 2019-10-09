«Законное беззаконие»: юриста Кантемира Карамзина снова оставили за решеткой

Балашихинский суд принял беспрецедентное решение о продлении ареста на три месяца юристу Кантемиру Карамзину, которого в прессе называют «второй Магнитский». Дополнительную скандальность этому делу придает возможная коммерческая заинтересованность начальника УФСБ Москвы и Московской области генерал Алексея Дорофеева, которого юрист называет главным интересантом заказного «расследования» несуществующего преступления.

Ранее Черемушкинский суд Москвы справедливо признал возбуждение уголовного дела против Кантемира Карамзина незаконным. Казалось бы, обвиняемого должны выпустить из СИЗО. Но этого не произошло. Более того, Верховный суд с подачи начальника УФСБ по Москве и Московской области перенес рассмотрение апелляции по этому решению из территориальной подсудности Москвы в Московскую область, сославшись на дружеские связи юриста с судьями столицы, отмечает «Лента.ру».

Слушания Балашихинском суде по продлению меры пресечения Кантемиру Карамзину сопровождались завесой секретности и многочисленными нарушениями закона, которые защита назвала «варварскими и средневековыми». По свидетельству очевидцев, открытое заседание балашихинского суда по «делу» проходило фактически в закрытом режиме. К началу слушаний зал оказался заполнен неизвестными молодыми людьми крепкого телосложения, которых защитники юриста определили, как «дорофеевских титушек». Судя по всему, их задачей было оказывать психологическое давление на обвиняемого и его адвокатов. При этом судья Ольга Быстрякова отказалась проверять документы этих людей и удалять их из зала по просьбе защиты, которая заявила об опасении за свою жизнь. В то же время прессу и многочисленных друзей и знакомых юриста на слушания не допустили.

«Следствие ничем не аргументировало продление стражи, у обвинения материалов по делу «ноль», вместо ответов на вопросы следователь просто зачитывал статьи УК или говорил «есть в материалах дела», хотя там ничего нет», – подчеркнула адвокат Карамзина Марина Громова.

По ее оценке, «судья Быстрякова показала свою полную некомпетентность и непрофессионализм, так как не владела материалами дела, путала фамилии и цитировала заготовленный шаблон предыдущего решения по мере пресечения с информацией, не имеющей отношения к сегодняшнему заседанию».

«Результаты были предрешены. Чуда мы не ждали, так как не верим в беспристрастность подмосковных судей. Для нас точкой невозврата стало решение Верховного суда о передаче подсудности этого дела из Москвы в область. Мы намерены обращаться в Европейский суд по правам человека», – сообщила адвокат, обращая внимание на нашумевшее решение судьи Верховного суда России Олега Зателепина после неофициального письма генерала Дорофеева о передаче дела Карамзина в подсудность Московской области, мотивированного необходимостью «беспристрастности и объективности», хотя слушания должны были проходить в Москве. На этой неделе адвокаты Карамзина намерены обжаловать это скандальное решение в Коллегии по судебным делам ВС РФ.

Сам Кантемир Карамзин назвал происходящее абсурдом, театром марионеток и фикцией правосудия. Он уверен, что следователи и судьи выполняют указания генерала ФСБ Дорофеева. В перерывах между заседаниями юристу удалось записать несколько видеообращений, которые уже выложены в соцсети. Одно из них адресовано лично начальнику УФСБ по Москве и Московской области, которого юрист считает коррупционером, торгующим правосудием, и виновником своих бед. Обращаясь к генералу на «ты» и не стесняясь в выражениях, юрист заявил: «Леша, я тебя не боюсь! Скоро ты окажешься на моем месте. Я буду бороться с тобой до конца»

В обращении к директору ФСБ Александру Бортникову Кантемир Карамзин заявил, что Дорофеев позорит ФСБ и удивляется терпению руководителей страны.

Обращение Кантемира Карамзина к директору ФСБ

Примечательно, что факты свидетельствуют об отсутствии состава преступления – доказательств вины Карамзина нет. При этом следственные действия не ведутся, юриста не допрашивают, следователь назначает шестую повторную экспертизу по делу. Тем временем, в СИЗО на него оказывается мощное «внепроцессуальное давление» со стороны сотрудников ФСБ и администрации изолятора. Речь идет об угрозах убийством, шантаже, избиениях и пытках неоказанием медицинской помощи, чтобы получить признательные показания по делам, не имеющим отношения к аресту. Как говорят адвокаты, к Кантемиру Карамзину относятся, как к террористу.

Защитники юриста обратили внимание, что материалы в суд не были представлены в сроки определенные законом. Адвокатов не уведомили в надлежащем порядке за 5 суток о назначенном заседании. При этом на сайте суда не было информации о слушаниях, журналисты не могли получить аккредитацию.

Карамзин и его адвокаты заявили, что ожидают новых провокаций со стороны ФСБ. Так, по словам самого обвиняемого, ему подсадили сокамерника, которого заставляют любым способом добыть нижнее белье с биоматериалами юриста. Это может свидетельствовать о намерениях обвинить юриста в очередном «преступлении», для чего и необходимы «улики». По одной из версий, Карамзину могут «пришить» изнасилование.

Несмотря на очередное продление стражи и безнадежность ситуации, Кантемир Карамзин и его защита продолжают бороться за невиновность и права юриста. Некоторые подвижки в этом направлении уже есть. В частности, прокуратура Сергиева Посада вынесла постановление по жалобе Карамзина в адрес администрации СИЗО-8 (начальник Леонид Силивестров) по фактам нарушения закона из-за недопуска адвокатов во время карантина и недопустимых условий содержания под стражей. По заявлению в СКР о совершенном преступлении военный следственный отдел СК России по Солнечногорскому гарнизону начал проверку в отношении сотрудника УФСБ по Москве и Московской области А. Иванова.

Абсурдное «дело», из-за которого Карамзин оказался в СИЗО, началось 12 лет назад. В апреле этого года юрист был арестован по обвинению в подделке подписи под договором займа с писателем-мемуаристом Олегом Блоцким. В 2007 году Карамзин дал писателю в долг 200 тысяч долларов. По версии юриста, Блоцкий долг не вернул, по версии Блоцкого – вернул. Верховный суд уже поставил точку в этом разбирательстве, подтвердив правоту Карамзина. Однако юриста арестовали, обвинив в подделке подписи писателя, что не признали ранее в суде.

Как ранее отмечалось в прессе, уголовное преследование Кантемира Карамзина началось после череды других судебных разбирательств, связанных с участием юриста в защите интересов канадского инвестора Марка Ричардса. Карамзин выиграл в Московском арбитражном суде у бывшего директора АО «ДСК-1» Владимира Копелева и главы ФСК «Лидер» Владимира Воронина 15 миллиардов рублей. Как заявлял сам Карамзин, его «прессуют», чтобы получить нужные показания для пересмотра именно этого дела, а высокопоставленные сотрудники спецслужбы могут иметь в этом «деле» коммерческий интерес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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