Закон «для особо тупых»: в Госдуме снова вспомнили об апартаментах и хостелах

Построенные в качестве нежилых помещений апартаменты не будут законодательно переведены в разряд постоянного жилья. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Апартаменты строятся как объекты нежилого фонда, а реализуются мошеннически – как жилые помещения, – сообщила она. – Это либо мошенническая схема, либо коррупция. Потому что согласуется нежилой объект, а потом гражданам объясняют: да мы вас переведем, да мы вас зарегистрируем. Это ложь. Никаких усилий здесь не надо. Надо просто соблюдать закон. Попытки легализовать этот процесс обхода законодательства нами поддержаны быть не могут».

Хованская также напомнила, что с 1 октября в России вступил в силу прямой запрет на размещение хостелов в жилых домах. «Это и так нельзя было делать, – подчеркнула она. – Но пришлось принять для особо тупых вот этот закон».

При этом, отметила парламентарий, президент РФ уже поручил правительству ввести ограничение на размещение в многоквартирных домах объектов торговли и иных услуг, мешающих комфортному проживанию граждан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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