«Посмотрите на своего лидера: какой он немощный?» «Единороссы» позавидовали здоровью Жириновского

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась принимать законопроект, согласно которому отягчающим обстоятельством для преступника является преклонный возраст потерпевшего. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Единой России» Николай Брыкин аргументировал решение отличным здоровьем лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Представляя документ, его автор – либерал-демократ Дмитрий Савельев пояснил, что сейчас преклонный возраст потерпевшего может быть рассмотрен судом в качестве отягчающего для преступника обстоятельства, однако законодательно это не закреплено. Между тем, пожилые люди все чаще становятся жертвами злоумышленников. «Среди всех жертв мошенников пенсионеры составляют порядка 80%», – обратил внимание Савельев, отметив, что предлагает отнести к отягчающим обстоятельствам совершение преступления в отношении тех, кто достиг 70-летнего возраста.

Комитет Госдумы по госстроительству идею забраковал. Тюменский депутат-«единоросс» Николай Брыкин заявил, что суд и так может счесть возраст обманутого пенсионера отягчающим для преступника обстоятельством.

Между тем коллега Савельева по ЛДПР Иван Сухарев поинтересовался у Брыкина, какие меры он сам предлагает для защиты стариков от мошенников. Представитель «ЕР» никаких мер не предложил, снова повторив, что у суда и так есть все необходимые в этом отношении полномочия. «Семьдесят лет! Посмотрите на своего лидера – какой он немощный? Семьдесят лет! Вы попробуйте его обидеть! В зрелом возрасте мужчина, крепкий, сильный. А вы выносите инициативу по 70-летним, – засмеялся Брыкин. – Мне кажется, это как-то несоизмеримо с активностью».

«Надо признать немощным, не надо – законодательство должно предотвращать [преступления]. Преступник, идущий на преступление против пожилого человека, должен понимать, что получит за это очень серьезный срок», – ответил Савельев.

После этого Брыкин свел проблему к плохо проводящемуся следствию, которое не учитывает такие обстоятельства, как преклонный возраст жертвы мошенников.

Между тем, согласно статистике, которую зачитал коллегам Савельев, в 2014 году в отношении пожилых жителей России совершено 121 724 преступления, большая часть которых – кражи (45 229 преступлений), мошенничество (19 561), грабежи (3 849). В 2015 году число преступлений выросло почти на 25% – до 151 736, в 2016 – еще на 6,5%.

«Давайте тогда Уголовный кодекс будем менять полностью, и по каждому признаку будем принимать законодательную инициативу, – возмутился Брыкин. – Давайте тогда еще категорию женщин-одиночек рассмотрим, и полностью перекроим Кодекс!»

Отсылки к известному сюжету Достоевского и призывы защитить старшее поколение не помогли: «единороссы» отклонили законопроект в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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