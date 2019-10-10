Госдума вспомнила о нехватке жилья для сирот после скандала с приговором детдомовцу Игорю Шамину

Возмутивший россиян приговор самарскому воспитаннику детдома Игорю Шамину должен быть пересмотрен, считает депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента Шаргунов сообщил, что направил обращение в прокуратуру с просьбой внести апелляцию на приговор суда, который отправил юношу на 2 года 7 месяцев в колонию за кражу упаковки шоколада.

«Игорь Шамин, паренек без крыши над головой, у него нет положенного ему по закону жилья, нет родных и близких. Да, он украл – в магазине сунул под куртку коробку шоколадок за 1600 рублей, и получил за это 2 года 7 месяцев лишения свободы, – обратил внимание Шаргунов. – Виноват, не спорю, и он сам не спорит, и готов на общественные работы. Но человечен ли и справедлив ли подобный приговор?»

«Мы не имеем права вмешиваться в решения судов, но я, как депутат, имею право обратиться к прокуратуре, и я этим правом воспользовался», – сообщил парламентарий, отметив, что по его информации надзорное ведомство уже обратилось в суд. «Есть надежда, что этот приговор удастся пересмотреть», – пояснил Шаргунов.

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обратить пристальное внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот. «Давайте договоримся уже в плане каких-то путей решения и предложений, – обратился он к парламентариям. – Сейчас мы будем обсуждать проект бюджета, можно было бы послушать [главу бюджетного комитета] Андрея Макарова, это профильный комитет. Вопрос ведет Минэкономразвития – какое у них мнение по этому вопросу?» В рабочую группу, которую Володин предложил возглавить вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, изъявили готовность войти, в частности, Андрей Исаев, Олег Шеин и Галина Хованская.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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