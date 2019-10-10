В Госдуме раскрыли, кто контролирует подпольное производство алкоголя

Подпольную алкогольную отрасль контролируют правоохранительные органы. С таким заявлением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время обсуждения поправок в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта.

«Наша последовательная борьба с алкоголизмом на самом деле приводит к обратному результату, – заявил парламентарий. – Пока производство и продажа алкоголя будут плотно аффилированы с правоохранительными органами и руководителями органов власти, мы эту борьбу не выиграем».

Как считает Коломейцев, чтобы действительно сдвинуть ситуацию в этой сфере, нужно ввести госмонополию на производство и продажу спиртосодержащей продукции. «Сколько миллионов реквизированных бутылок находится на складах? И вы уверены, что водку, которую правоохранительные органы поместили на склады, действительно уничтожили?» – поинтересовался он.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в России насчитывается 8 млн хронических алкоголиков, до 20 млн человек испытывают зависимость от алкоголя, а 760 тысяч ежегодно умирает от болезней, с ним связанных. «Надо ввести госмонополию и резко увеличить ответственность правоохранительных органов за покрытие этих преступлений, – предложил Коломейцев. – Я утверждаю, что этот процесс контролируется правоохранительными органами, и ни одна бутылка не продается, чтобы участковый об этом не знал».

В качестве меры для защиты здоровья населения парламентарий предложил медикам и депутатам обратить внимание на пластиковые бутылки, в которых продают обычную воду, и для наглядности продемонстрировал одну из тех, что стояли на трибуне. «Вот эта бутылка вредная, в ней воду хранить нельзя, это доказано учеными нашими и зарубежными. Медики, куда вы смотрите?» – возмутился он.

Представитель фракции «Единая Россия» Александр Максимов – который в свое время окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского – согласился с тем, что в стране сложился мощный нелегальный рынок алкогольной продукции, и даже сравнил его со спрутом, опутавшим всю экономику России. В свою очередь, его коллега по фракции – бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уточнил, что вся медицинская отрасль потребляет 4 млн декалитров спирта, два из них идут на медицинские манипуляции, а еще два – на медицинскую фармацевтическую промышленность. «И эти два миллиона находятся в руках мафии», – заявил он.

В результате законопроект был принят 381 голосом «за».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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