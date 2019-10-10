Пасха – не повод: Госдума не дала россиянам дополнительный выходной

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась добавлять россиянам выходной день. Законопроект либерал-демократов, согласно которому нерабочим днем становится понедельник после православной Пасхи, «единороссы» отклонили уже в первом чтении. Как пояснила член самой крупной фракции нижней палаты парламента Светлана Бессараб, Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, и в ее составе есть республики, где исповедуют другие религии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова спровоцировала бурную дискуссию. В частности, представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин поинтересовался, почему в законопроекте график предлагаемых выходных дней расписан только до 2050 года, а далее, как сказано, соответствующие полномочия передаются правительству. «Что, по мнению авторов, после 2050 года правительство будет совершенно иного толка? – поддел коллег Ионин. – С чем связано именно такое отсечение?» При этом парламентарий предложил авторам документа «провести такой эксперимент в тех регионах, где губернаторы из ЛДПР».

В ответ Нилов сообщил, что 2050 год – дата условная, и авторы документа могут «ко второму чтению сделать его до 2250 года». Предложение коллеги, касающиеся введения нерабочих понедельников в «регионах ЛДПР» в партии решили обсудить.

Депутат-«единоросс» от Крыма Светлана Савченко, в свою очередь, сообщила, что она как раз представляет регион, где понедельник после Пасхи является выходным. «Для Крыма это очень приемлемо, – заявила она. – Не кажется ли вам, что надо рекомендовать на уровне регионов принимать такие решения? Если подавляющее число жителей являются православными, то, конечно, и депутаты заксобрания поддержат».

«Вы живете в Крыму, а я живу в Москве, – заявил в ответ Нилов, отметив, что хочет, чтобы и в столице появился такой же закон. – Но в Москве ни Собянин, ни Мосгордума этого не сделают». Парламентарий также напомнил, что нерабочий понедельник в Крыму имеет украинские корни – поскольку там день после Пасхи является выходным. «Корректным было бы на федеральном уровне закрепить единые нормы для всех граждан – кто проживает в Москве, Крыму, в любом из 85 субъектов РФ».

Представитель фракции КПРФ Олег Смолин подсказал коллегам «юридический» выход из положения. «Проблему следовало бы решать несколько иначе, – пояснил он. – Надо объявить Пасху праздничным днем, и тогда следующий понедельник автоматически являлся бы нерабочим».

Правда, судя по заявлению Светланы Бессараб, в России Пасху празднует не больше 40% населения. «К сожалению, 49% молодежи вообще не верят в Бога, только 4% молодежи относят себя к верующим», – сообщила она. Кроме того, 9% россиян относят себя к мусульманам, по 1% приходится на иудаизм и все остальные религии. «Всего же в богослужениях участвует не больше 10% населения РФ, – с сожалением сообщила она, отметив, что сама считает себя православной христианкой, ей «достаточно тяжело после всенощной выходить на работу».

Моральная поддержка коллег по оппозиции не помогла: законопроект был отклонен уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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