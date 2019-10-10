Госдума решила найти пропавшие 54 млрд рублей: над тремя депутатами нависла угроза

Госдума отложила на вторник, 15 октября, рассмотрение поручения об обращении в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и Банк России с предложением прояснить судьбу почти 54 млрд рублей, не перечисленных «строительными страховщиками» в Фонд помощи дольщикам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина к обсуждению будут привлечены представители Госдумы в Национальном финансовом совете, чья работа вызвала его недовольство.

Как пояснил глава думского комитета по собственности и земельным отношениям, депутат от «Единой России» Николай Николаев, обращение в Генпрокуратуру, СК РФ и МВД планируется направить в связи с исчезновением более 50 млрд рублей. Компании по страхованию ответственности застройщиков собрали 57 млрд рублей, а после принятия соответствующего закона перечислили в Фонд помощи дольщикам только 1,8 млрд.

«При этом нас беспокоят две компании, которые занимали более 80% этого рынка – это «Респект» и «Проминстрах», – сообщил Николаев. – У «Респекта» незадолго до принятия нами закона была оперативно отозвана лицензия, а в сентябре судом признано, что это было незаконно. Но у нас очень много обращений от граждан, которые не получают возмещения, и соответственно, эта компания после отзыва лицензии не перечисляла никаких средств, а это львиная доля». У второй компании – «Проминстраха», по словам Николаева, «зависли решения на сумму порядка 0,5 млрд рублей».

«Мы считаем, что необходимо вмешательство правоохранительных органов, чтобы они оценили действия руководства этих компаний и правомерность такого поведения, – сообщил он. – Мы планировали, и это были оценки Всероссийского союза страховщиков, что минимум 10-15 млрд рублей будет перечислено, а сейчас мы видим, что 1,8 млрд. Мы хоти попросить правоохранителей разобраться, куда делись эти деньги».

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны напомнил, что накануне на заседании, когда речь о ситуации с пропавшими деньгами, «разговор был и о том, чтобы разобраться с теми, кто отзывал лицензию, нет ли здесь злоупотреблений и специального увода». С этим согласился спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложив включить Центральный банк РФ в число получателей думского обращения. «Он отзывал лицензию, он осуществляет надзор за страховщиками, – пояснил глава нижней палаты. – Речь идет о 57 млрд, из которых только три с небольшим вернулись, а где остальные 54 млрд? Задумайтесь, 54 млрд – это годовой бюджет Костромской области».

В свою очередь, представитель фракции «ЕРФ» Вячеслав Лысаков обратил внимание, что в ноябре Госдума проводила парламентские слушания про ОСАГО, и глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отмечал, что 24,2 млрд было выведено страховщиками. «Считай, украдены, – пояснил депутат. – И еще 24,2 пришлось возместить. И того почти 50 млрд наших денег ушло неизвестно куда. И нам на запрос депутатский РСА ответил, что эти убытки считаются входящими в уставную деятельность. Слушайте, деньги украли, никто их не разыскивал, никто не наказан, а мы сейчас начали реформу ОСАГО и вливаем воду в дырявое ведро. Ни одного заявления в МВД не было».

Лысаков уточнил, что правоохранительные органы только по поручению главы государства провели проверку о мошенниках-автоюристах, и оказалось, что в общей сумме пропавших средств выведенные ими деньги занимают лишь 0,6%. «А все остальные деньги выведены либо топ-менеджментом страховых компаний, либо с их непосредственным участием. А куда Центральный банк смотрел, как регулятор? Надо не только Генпрокуратуру спрашивать, надо спросить ЦБ России – куда уходят и почему это происходит при полном безразличии тех, кто этот вопрос курирует, с их благодушного разрешения фактически», – с возмущением заявил депутат.

В ответ спикер Госдумы предложил привлечь к обсуждению проекта постановления представителей нижней палаты парламента, которые входят в Национальный финансовый совет. «Если мы увидим, что это представительство неэффективно – мы их отзовем. Вот итог. А как вы хотите? Мы там участвуем, а этот вопрос кто будет рассматривать? Где 54 млрд?», – поинтересовался он.

В Национальный финансовый совет от Государственной думы входят глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев и председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

Проект постановления Госдумы к следующему вторнику подготовят комитет по собственности совместно с комитетом по противодействию коррупции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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