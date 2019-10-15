«Пользуются служебным положением». Госдума отправила Росгвардию на московские рынки

Сегодня в нижней палате российского парламента при обсуждении поправок в Уголовный кодекс по ужесточению мер против нелегальной миграции вновь всплыла проблема столичных рынков. Как заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, Росгвардию необходимо отправить туда на постоянное дежурство, поскольку торгово-ярмарочные комплексы «Москва», «Садовод», «Южные Ворота», «Люблино» являются «разносчиками мигрантов».

«Это на сегодняшний день бич, – заявил Власов. – Огромное количество москвичей жалуется на то, что ближайшие дома к этим ТЦ оккупировали мигранты. Когда я приезжаю туда с рейдом, выхожу на окраину города Москвы, в район Выхино-Жулебино, выхожу из метро и вижу огромное количество нелегальных мигрантов, которые торгуют ворованными мобильными телефонами, китайскими подделками телефонов, и как честный гражданин обращаюсь в полицию по телефонному номеру. И как только я позвонил – буквально через пять минут всех мигрантов как метлой смело».

Через 20 минут после звонка в полицию, как рассказал парламентарий, к метро подъехали сотрудники правоохранительных органов. «С интересным взглядом на меня смотрят – «Никого же нету? Что же вы, Василий Максимович, зря обращаетесь-то?» – возмутился Власов.

Депутат подчеркнул, что в сфере миграции надо наводить порядок, и обратил внимание, что некоторые «пользуются своим служебным положением и пытаются легализовать незаконных мигрантов». «Это недопустимо, в Москве мы должны проводить работу, искать резиновые квартиры и компании, где их оформляют якобы по трудовым договорам, а по факту они не работают нигде, – заявил Власов. – И почаще устраивать рейды по вот таким рыночным комплексам. И сотрудники Росгвардии должны находиться в таких местах, как комплекс «Садовод», и следить за порядком там. Потому что, к сожалению, ситуация там – миграционная и криминологическая – оставляет желать лучшего».

В итоге парламентарии 395 голосами «за» при одном воздержавшемся поддержали в третьем окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, предложенные Московской городской думой. Изменения предполагают введение ответственности за посредничество в легализации незаконных мигрантов от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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