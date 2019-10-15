Государство досрочно погасит ипотеку семьям погибших военнослужащих

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект, согласно которому федеральный бюджет полностью досрочно погасит ипотечные кредиты семьям погибших военнослужащих. Как отметила один из авторов документа – сенатор Людмила Бокова, средства на это уже предусмотрены, поскольку они «уже выделены для всех ипотечников», и «в таких случаях получается даже экономия за счет того, что раньше гасится кредит».

В целом в 2018 году сумма обязательств по ипотеке, которая перешла семьям погибших военнослужащих, составила 9,7 млн рублей, при этом для оплаты процентов потребуется дополнительно 6,7 млн рублей из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.

«В настоящее время уполномоченным органом осуществляется погашение 103 таких ипотечных кредитов. Всего в 2018 году для погашения текущей̆ задолженности по указанным кредитам направлено 26, 8 млн рублей, при этом на погашение основного долга по кредитам направлено только 9,4 млн рублей», – отмечается в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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