«Кто не голосует – тот…» «Единая Россия» оставила социологов под статьей об экстремизме

Сегодня нижняя палата российского парламента под давлением большинства депутатов из «Единой России» отказалась выводить социологов из-под действия закона о противодействии экстремизму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение представителей КПРФ, поддержанное ЛДПР и «Справедливой Россией», вызвало бурное сопротивление партии власти. Думская оппозиция сделала вывод, что социологам и впредь будут выносить приговоры по «экстремистским» статьям.

Представляя свой законопроект, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратил внимание, что проведение социологических исследований – законный вид деятельности, имеющий большое общественно-политическое значение. Гражданское общество заинтересовано, чтобы социологи работали спокойно и давали заключения непредвзято. При этом никаких гарантий безопасности для работников этой сферы нет, а проведение исследований часто связано со сбором информации о недовольстве факторами политической или экономической обстановки в стране, решениями властей или введением новых законов.

«Это очень важно, так как без этого не может быть сформирована целостная картина происходящего в стране, необходимая, чтобы предотвратить, например, социальный кризис, – пояснил Рашкин. – Социологи и социологические службы не должны ограничиваться в проведении исследований. Вопросы не могут считаться экстремистскими, а полученная в результате исследований информация – не может быть признана разжигающей расовую или религиозную рознь, так как эта информация собрана для изучения общественного мнения. Но на практике социологам приходится сталкиваться с обвинениями уголовного характера».

В частности, как сказал Рашкин, в Тюмени социолог Игорь Грошев был признан виновным в распространении недостоверной информации и нанесении вузу ущерба в связи с проведением социологического исследования. «Там были вопросы о коррупции в институте», – отметил депутат, пояснив, что речь идет о Тюменском юридическом институте (ТЮИ).

Кроме того, как заявил парламентарий, после социологических исследований на территории Казахстана пострадал Петр Милосердов – следствие трактовало это как деятельность экстремистского сообщества. «Характер этих обвинений позволил «Мемориалу» сделать заключение о том, что Милосердов является политзаключенным», – сообщил Рашкин.

Депутат считает, что после подобных фактов социологи будут отказываться от проведения исследований, а это приведет к тому, что общество будет оперировать недостоверными сведениями – что приведет к отсутствию социальной стабильности. Парламентарий напомнил, что экстремизм – это деяния, направленные на насильственный захват и удержание власти, и поинтересовался, каким образом можно обвинить в этом социологов, проводящих опросы общественного мнения.

В ответ глава думского комитета по безопасности, бывший прокурор Тюменской области Эрнест Валеев заявил, что предложение Рашкина напоминает ему индульгенцию на отпущение грехов. «Сама по себе социологическая деятельность не является экстремистской, – признал «единоросс». – Но материалы социсследований могут применяться для целей возбуждения призывов к экстремистской деятельности и могут содержать признаки экстремистских материалов. Мы не можем поддержать этот законопроект».

«Почему же социологические исследования подпадают под экстремизм? – удивился депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. – И учитывая, что экстремизм – это действия, направленные на насильственное удержание власти, почему под это определение не подпадает вбрасывание бюллетеней на выборах?»

Валеев останавливаться на вопросе о бюллетенях не стал, повторив, что сами по себе социологические исследования под статью УК РФ не подпадают – однако «материалы, собранные в ходе социсследований, могут использоваться для экстремистской деятельности». Дело социолога Грошева в Тюмени «никаким образом не касается рассматриваемого законопроекта», заверил бывший тюменский прокурор, однако объяснять суть истории не стал, отметив лишь, что, даже если приговор Крошеву явился результатом судебной ошибки, это не может быть основанием для законопроекта Рашкина.

«Я внимательно слушал ваше выступление, но так и не понял – все же могут быть социологические исследования расценены как экстремистская деятельность? – задал вопрос депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Потому что вы говорите, что не может, и в то же время говорите, что социсследования могут быть использованы для осуществления экстремистской деятельности. Практика показывает, что уже есть судебные решения, вступившие в законную силу. Люди получают реальные сроки. Так ситуацию оставлять нельзя».

«Грошев был привлечен не за проведение социологических исследований!» – пришел на помощь Валееву его коллега по комитету и партии Дмитрий Перминов, однако объяснять, за что Грошев получил приговор, тоже не стал.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, напомнил о приговоре актеру Павлу Устинову, который «стоял и смотрел в телефон, вдруг набежали омоновцы, завалили, стали лупить его дубинками, и один вывихнул себе плечо». Суд вынес Устинову приговор с реальным сроком лишения свободы на три с половиной года, однако после многочисленных общественных протестных акций приговор был смягчен до года условно – хотя человек вообще не имел отношения к тому митингу. «Эрнест Абдулович, кто бОльший экстремист – вот лично я такую ненависть испытываю к этому судье, который принял такое решение, что большего нельзя сделать никакими вещами. И многие жители страны тоже, – сказал Иванов. – Потому что когда люди видят, что год дают за то, что человек ничего не сделал, а потом за это же ничегонеделание год условно – это экстремизм гораздо хуже».

«Ужасно то, что наша власть боится, что когда на собрании социолог будет спрашивать как вы относитесь к судье, который принял такое решение – ему скажут: извини, ты возбуждаешь ненависть к социальной группе судьи, или еще кого-нибудь», – сделал Иванов вывод об истинных причинах отказа «единороссов» поддержать законопроект. «Вы сейчас защищаете ту власть, которая сейчас обладает этой властью. Но вы все помните, что когда сносили памятник Дзержинскому на Лубянской площади, никто из КГБ – здания, которое стоит напротив – не вышел и не заступился за своего идейного лидера, – заявил Иванов. – Потому что, несмотря на все запреты и ограничения, которые вводила советская власть, граждане уже были экстремистскими. Они не любили эту власть за многие вещи, в том числе за то, что говорили одно, а делали другое. И сейчас та же самая ситуация. Я вас уверяю: через какое-то время все властьимущие будут просить «помогите нам!», а народ будет, как у Пушкина, – безмолвствовать. Не выйдет, и вас не спасет».

Осознав, что его законопроект не пройдет даже первое чтение, Рашкин заявил: «Кто не будет голосовать за законопроект – тот будет сторонником того, чтобы и дальше сажали невинных людей». Он указал, что уже в 2017 году в России в четыре раза возросло число граждан, привлеченных за экстремистские преступления, причем «это не телефонное право, не единичные случаи, это уже тенденция, связанная с тем, что у нас такой закон».

«А если такое же исследование о коррупции, как в тюменском институте, будут проводить в Государственной думе, в администрации президента, в Федеральной службе безопасности? Мы знаем факты из СМИ, какие там коррупционные процессы происходят. И сразу десяток исследователей, научных светил, попадут под эту статью, и их посадят – хотя никаких деяний, направленных на насильственный захват или удержание власти, нет», – заявил парламентарий. «Реально сажают людей за эти исследования, понимаете? Прошу поддержать в первом чтении», – призвал депутатов Рашкин.

Валеев в ответ вновь заявил, что до сих пор нет ни одного уголовного дела, в котором бы привлекали к уголовной ответственности за социологические исследования.

Призывы к совести «единороссов» законопроект не спасли. Инициативу Рашкина поддержали всего 88 депутатов, и проект закона был отклонен уже в первом чтении.

Напомним, социолог Игорь Грошев в 2006 году читал курс на тему «Профессиональная этика сотрудников ОВД» в Тюменском юридическом институте, и провел среди курсантов опрос о коррупции в вузе. Только 3% опрошенных заявили, что за время учебы не давали взяток, треть признались в поступлении в вуз за деньги, и большинство заявило, что в органах действует двойная мораль – «для своих» и «для чужих». Тюменские СМИ сообщали, что Грошев был уволен из института после того, как представил результаты этого исследования главе вуза генерал-майору Александру Числову. После этого без разрешения Грошева его исследование напечатал журнал «Следователь». Институт счел публикацию клеветой и обратился в суд. Тот признал Грошева виновным и велел опровергнуть результаты исследования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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