«Давайте 1,5 трлн потратим, и все родят!» «Единая Россия» в Госдуме отказала семьям с детьми в новых льготах

Парламентское большинство в Госдуме отказалось увеличивать меры социальной поддержки семьям с детьми, которую предложили депутаты от «Справедливой России» для улучшения демографической ситуации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думский комитет по вопросам семьи решил, что в России и так действует широкий круг льгот, к тому же проект «эсеров» плохо корреспондирует с уже существующими законами.

Между тем, как заявили депутаты от «Справедливой России», проблема благосостояния семьей с детьми усугубляется. Один из авторов документа – «эсер» Ольга Епифанова обратила внимание, что в России пятый год падают реальные доходы граждан и снижается рождаемость, убыль населения в 2017 году составила 134 тысячи человек, в 2018 году – уже 224 тысячи, а только за первое полугодие 2019 года – 200 тысяч. «Россия катастрофически теряет свое население», – констатировала парламентарий, подчеркнув, что к 2030 году такими темпами убыль вырастет до 850 тысяч человек. «Это будет уже не катастрофа, а коллапс», – заявила Епифанова.

По ее оценке, «главная причина, по которой граждане России не могут себе позволить иметь детей – это бедность». «По статистике 70% бедных граждан проживают в семьях, – пояснила депутат. – Падение рождаемости связано с низкими доходами, а не с сокращением женщин детородного возраста».

Парламентарий отметила, что в прошлом году потребление хлеба в семьях с детьми сократилось на 22%, мяса – на 23%, овощей – на треть. «Чем больше детей – тем хуже рацион питания. Стоит ли удивляться снижению рождаемости в этих условиях?» – заявила она, подчеркнув, что стране крайне нужен новый механизм комплексной поддержки материнства и детства, чтобы преодолеть отрицательную динамику в демографии. Депутат напомнила, что весной министр труда и соцзащиты Максим Топилин отмечал, что в создавшихся условиях возможно появление новых мер материальной поддержки. «Ситуация ухудшается. Дополнительные меры через Минфин провести не смогли», – сказала Епифанова.

Согласно законопроекту «эсеров», меры соцподдержки должны распространяться практически на все категории семей с детьми и беременных женщин. Из бюджета на эти цели предложено выделить 1 трлн 400 млрд рублей. «Рождение и воспитание детей связано с серьезными финансовыми испытаниями, это будут масштабные инвестиции в человеческий капитал», – подытожила парламентарий.

Идею «Справедливой России» поддержали коммунисты. «Зачем нужно государство вообще? – задал вопрос режиссер, депутат Владимир Бортко. – Основная его задача – увеличение населения, другой задачи главной у него нет, все остальное второстепенно». Его коллега по фракции Олег Смолин напомнил историю 2006 года, когда «Единая Россия» отклонила несколько проектов оппозиции по поддержке детей, однако после поручений главы государства улучшить положение семей с детьми, «единороссы» подхватили эту идею. «Я рад такой поддержке президента. Но вообще-то у депутатов должно быть и собственное мнение», – едко заявил коммунист, подчеркнув, что главное богатство любой страны – это ее люди. По его словам, доходы населения в ближайшее время расти не будут, и семьи с детьми не имеют возможности самостоятельно улучшить свою жизнь. «На какую сумму вы выдали льгот олигархам?», – поинтересовался он у коллег по парламенту.

Однако «единороссы» были непреклонны. Член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко сообщила, что «комитет вынужден отметить <…> законопроект предполагает значительное расширение круга потенциальных льготников». По ее словам, сейчас в стране и так действует целая система пособий и выплат для семей с детьми, и внесенный «эсерами» законопроект вступает с ними в противоречие.

При этом «единороссов» внезапно поддержала представитель фракции КПРФ Тамара Плетнева, которая возмущенно заявила, что для того, чтобы родить ребенка, не надо «постоянно приходить и брать, надо зарплату иметь хорошую, и работу». «Нельзя такие законы составлять, – считает она. – Давайте 1,5 трлн потратим, и все родят! Только «дай», «дай» и «дай!».

«Удивила меня Тамара Васильевна, даже аплодисменты от «единоросов» услышали», – обратил внимание депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «Вы несколько дней назад освободили от транспортного налога яхты олигархов, а сейчас не хотите освободить от этого же налога единственное транспортное средство многодетной семьи! Я понимаю – цинизм, но не до такой же степени!» – заявил он.

Гартунг отметил, что в России «большинство субъектов дотационные, они просто не могут себе позволить оказать эту поддержку». В ответ Кувычко заявила, что решать эти проблемы будет нацпроект «Демография», а в регионах и так действуют льготы.

«Я представляю Волгоградскую область, у нас в регионе действует достаточное количество мер поддержки семей с детьми, – определила Кувычко передовой регион РФ, где решены все демографические проблемы. – Если мы примем меры на федеральном уровне, они уж точно будут дублировать наши региональные».

«Может быть, в Волгоградской области лучше, а у нас в Ростовской области идет последовательное вымирание примерно численностью одного сельского района в год», – возразил «единороссу» депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

Между тем, по данным статистики, в Волгоградской области также происходит убыль населения. Так, за 9 месяцев прошлого года численность жителей региона составила 2 510 500 человек и сократилась с начала года на 10 800 человек. За восемь месяцев 2018 года родились 15 713 волгоградцев, а умерли 22 956 человек.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин также поддержал законопроект «эсеров», указав, что не стоит обвинять рожающих женщин в том, что они идут в декрет, чтобы не работать. «Больше всего детей, по статистике, в семьях на Северном Кавказе. Как бы не пришлось извиняться», – предупредил он. «Центральные регионы РФ нищие, закредитованные, они не могут себе позволить увеличение численности населения», – заметил он, подчеркнув, что, когда властям надо повысить налоги, инфляция почему-то доходит до 5%, а когда надо индексировать социальные выплаты – снижается до 2%.

«Кто-нибудь из вас сможет прожить вдвоем с ребенком на 34 тысячи? – привела последний аргумент соавтор законопроекта Ольга Епифанова. – Спуститесь с небес на землю, посмотрите, как в ваших регионах люди живут».

Однако законопроект «эсеров» поддержали всего 103 депутата. Самая многочисленная фракция в Госдуме предпочла вообще не голосовать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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