«Единая Россия» блокировала в Госдуме поручение Путина: отказалась отменять роуминг с Белоруссией

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась одобрить законопроект об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ внесли депутаты от ЛДПР, которые, как оказалось, забыли обсудить с Минском вопросы ценообразования на связь. Однако отвечать «единороссам» пришлось не только за игнорирование поручения главы государства об отмене роуминга с союзным государством, но и за отказ сотовых операторов от работы в Крыму.

Представлявший законопроект депутат Ярослав Нилов обратил внимание, что ЛДПР предлагала еще несколько лет назад ликвидировать роуминг внутри страны, однако тогда «единороссы» заблокировали эту идею. Между тем, в итоге роуминг все же был отменен. «Но мы видим, что Европа пошла еще дальше, и сегодня Евросоюз – это единая сетевая зона. Поэтому и мы предлагаем двигаться в ногу со временем», – пояснил он.

Однако думский комитет по информационным технологиям и связи плюсов в этой идее не нашел. Член комитета из «Единой России» Максим Кудрявцев заявил, что Россия не может диктовать Беларуси условия по отмене роуминга – а информации о наличии ратифицированного договора или соглашения с этим государством в отношении единого ценообразования и пропуска трафика соавторы законопроекта не представили. «Комитет считает принятие данного законопроекта преждевременным», – сообщил он.

Тем не менее, депутат от ЛДПР Павел Шперов напомнил о поручении президента РФ об отмене роуминга с Белоруссией. «Для принятия такого законопроекта необходимо одобренное двумя странами соглашение либо договор», – еще раз объяснил Кудрявцев.

«А что предпринимает ваш комитет, чтобы в Республику Крым зашли основные игроки сотовой связи? – поинтересовался у Кудрявцева депутат от КПРФ Николай Иванов. – Ведь до сих пор за пять лет ни МТС, «Билайн», не зашли в эту республику».

Кудрявцеву не оставалось ничего другого, кроме как заявить, что этот вопрос не имеет отношения к обсуждаемому законопроекту – однако, подчеркнул он, в Крыму, как и на остальной территории РФ, роуминг отменен.

Предложение либерал-демократов фракция большинства игнорировала – законопроект поддержали всего 95 парламентариев, «единороссы» же вовсе не стали нажимать на кнопки для голосования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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