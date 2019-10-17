Госдума одобрила законопроект о запрет на выезд из России

В России могут вернуть советский «железный занавес» сразу для нескольких категорий граждан, причем эту идея принадлежит думской оппозиции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый шаг в этом направлении депутаты сделали сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, приняв в первом чтении законопроект о запрете на выезд за рубеж экс-сотрудникам органов безопасности.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, который пояснил, что законопроект подготовлен в целях усиления мер безопасности органов ФСБ, их сотрудников и лиц, уволенных с военной службы, «на фоне напряжения международной обстановки и враждебных действий и провокаций в отношении РФ».

Речь идет о запрете на выезд за рубеж сотрудникам ФСБ и военнослужащих, имевших доступ к секретной информации, в течение пяти лет после их увольнения. При этом Пискарев обратил внимание, что экс-сотрудников российских правоохранительных органов все чаще задерживают за рубежом и возбуждают в их отношении уголовные дела.

«Наиболее активно работу ведут грузинские и украинские спецслужбы, используют угрозу уголовного преследования для склонения к сотрудничеству, – отметил депутат. – В отношении экс-сотрудников СБУ, служивших в Крыму, правоохранительные структуры Украины возбудили уголовные дела за государственную измену. Уголовные дела возбуждены и против восьми российских пограничников осуществивших 25 ноября задержание моряков Украины в Керченском проливе».

При этом, как подчеркнул Пискарев, на Украине активно используется Интернет-ресурс «Миротворец», что создает реальную угрозу жизни и здоровью экс-сотрудников российских структур, которые «становятся объектами угроз и нападения членов радикальных организаций».

В этой связи авторы законопроекта предложили отдать ФСБ полномочия решать, кто именно и на какой срок из максимально возможных пяти лет должен получить запрет на выезд за пределы РФ.

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов назвал законопроект очень важным, и выразил уверенность в том, что уже сейчас – без наличия такого закона – ограничение права на выезд действует в отношении некоторых россиян. «Например, это сотрудники суперсекретнейших ящиков производства новейшего оружия. Почему там нет закона, но все работает? И ограничения выполняются, я вас уверяю. Все что касается членов правительства, депутатов Госдумы, которые тоже соприкасаются с секретами супергосударственной важности, – заявил Нилов. – Решать этот вопрос по отдельной категории мы можем раз 20 по инициативам разных депутатов, которые откликнутся – а я уверен, что здесь депутаты тоже не сами придумали эту тему, а откликнулись на просьбу соответствующего ведомства. Поэтому давайте подходить системно – решим одним коротким простым рамочным законом – где предоставим право принятия этих вопросов либо ФСБ, либо Минобороны, либо правительству. Это будет серьезный, весомый закон, а не принятый в таком режиме пожарной команды – поступила команда, и дума принимает закон в интересах одного ведомства».

Между тем, фракция ЛДПР поддерживать идею Пискарева и комитета по безопасности отказалась. Как пояснил депутат Александр Шерин, либерал-демократы не видят глобальных оснований, чтобы запрещать выезжать за границу бывшим сотрудникам ФСБ. «Это можно делать закрытыми приказами. Не обязательно целый закон для этого принимать, – пояснил он. – А теперь по списку, кому запрещено выезжать, все узнают, кто владеет секретами – и приедет в Россию их вербовать».

В то же время Шерин обратил внимание, что уже вносил в тот же комитет Пискарева инициативу о запрете губернаторам российских регионов иметь недвижимость за границей. «Мне сказали, что у нас даже у сотрудников ФСБ нет такого запрета, – рассказал он. – То есть они могут купить дом в Лондоне, и вдруг пять лет не смогут туда выезжать? А если самодур впишет в этот список просто так человека, как он будет разбираться? Я технически не понимаю, как это будет происходить. Пусть тогда все, кто допущен к государственным секретам, пять лет не выезжают за границу! Кстати, это отталкивает людей идти служить, в том числе в МВД. Потому что люди не хотят иметь ограничения после выхода на пенсию».

Несмотря на эти аргументы, «единороссы» продавили законопроект большинством голосов – инициативу поддержали 355 депутатов при одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

Ученые выявили связь между курением вейпов и развитием рака легких. / «Пожилое бабье лето»: синоптики порадовали москвичей прогнозом на выходные. / Актер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»