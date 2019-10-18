Коррупция: в Москве задержали двух высокопоставленных полицейских

В Москве задержаны двое полицейских по подозрению во взяточничестве на общую сумму 12 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, по данному факту проводится проверка.

По данными ведомства, в центре скандала оказался заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска. Накануне они были задержаны при получении от гражданина 3,5 млн рублей. По предварительной информации, это только первая часть «транша», общая сумма которого – 12 млн рублей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники преступной схемы, материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

В то же время организована служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

На сайте столичной полиции указано, что должность начальника отдела МВД России по району Дорогомилово занимает полковник Мераб Давитадзе.

По неподтвержденной информации, которая появилась в СМИ, следственные действия проводятся также в других отделах полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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