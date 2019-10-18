«Кризис управления»: в Крыму и Севастополе бюджетные деньги «растворяются по ручейкам»

Счетная палата и депутаты Госдумы раскритиковали руководство Республики Крым и Севастополя. Как прозвучало сегодня на заседании думского комитета по бюджету, региональные власти в результате «нерешенных проблем в системе управления» не успевают освоить средства госказны и фактически проваливают реализацию федеральных целевых программ (ФЦП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Счетной палаты, объем средств, выделенных на развитие Крыма и Севастополя из федерального бюджета, будет увеличен до 2022 года более чем на 130 млрд рублей. Если в этом году в Крым придет меньше на 18,5 млрд рублей, то в 2021 ассигнования увеличатся на 58,3 млрд рублей, в 2022- на 79,3 млрд. И это при том, что система управления госпрограммой до сих пор не создана, а должной координации между региональными и федеральными чиновниками нет, констатировала аудитор Светлана Орлова.

«Комиссия, проведенная Козаком (Дмитрий Козак, вице-премьер, – ред.) это показала. Я тоже в пятницу там участвовала, на этой комиссии. И об этом кстати Горнин (Леонид Горнин, первый заминистра финансов РФ, – ред.) тоже говорил», – заявила Орлова.

Что касается расходов выделенных средств, то на 1 октября исполнение бюджета госпрограммы составило 57,7 млрд рублей, или только 44% показателей сводной бюджетной росписи. В прошлом году эти цифры составляли 73,4 млрд, или 45%, уточнила аудитор.

«На 1 октября 19 года отмечается отсутствие кассового исполнения расходов в рамках ФЦП «Крым» по государственному заказчику Минэнерго, Минкульта – 18%, Минпросвещения – 17%, Миноборнауки – всего 3%, Росавтодора – 25%, Росжелдора – 21%, и Росречморфлота -17%, – отметила представитель счетной палаты. – Раньше была проблема – нету денег. Теперь бюджет Крыма с профицитом в два миллиарда».

В Счетной палате также обратили внимание, что в график реализации госпрограммы постоянно вносятся изменения из-за некачественной работы как подрядчика, так и заказчика. «Нерешенные проблемы в системе управления – это ключевая вещь, – констатировала Орлова. – Это создает риски неполного освоения средств федерального бюджета, недостижения целевых показателей. Анализ показывает, что обязательства Крыма и Севастополя в установленные сроки не исполняются. В июле в ФЦП «Крым» внесены изменения, предусматривающие очередной перенос срока на установление запрета на включение новых объектов капстроительства при отсутствии проектной документации».

Более того, аудитор Счетной палаты подчеркнула, что даже исполнение госпрограммы в полном объеме не даст Крыму и Севастополю выйти на средний для России социально-экономический уровень. «В частности, запланированный на 2022 год размер средней зарплаты в Крыму и Севастополе ниже значения соответствующего показателя по России по итогам 18 года, – сказала Орлова. – Кроме того, отмечается недостаточная динамика по показателю «ожидаемая продолжительность жизни».

Комментируя эту ситуацию, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров со своей стороны отметил, что в целом программа социально-экономического развития полуострова рассчитана до 2022 года и включает 890 объектов. Из них не завершены на 1 октября 272, 550 находятся в стадии реализации, и 68 только проектируются. При этом чиновник правительства РФ обратил внимание, что «на сегодня есть отставание по вводу объектов, и три объекта по сегодняшней оценке не будут введены». Еще 10 объектов по прогнозам не будут завершены к моменту окончания программы в 2022 году, поскольку «нормативные строительства уже будут заканчиваться в 2023 году».

«У нас действительно есть отставание в соответствии с тем графиком, который мы изначально планировали, основная причина на наш взгляд – программа формируется без наличия проектно-сметной документации, – сообщил замминистра. – За счет программы происходит проектирование, и это является камнем преткновения ввиду ряда особенностей Крыма и Севастополя». Прогнозировать такие заминки, по его словам, невозможно.

Такое положение дел раскритиковала депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, предложив парламентариям съездить в Крым и на месте оценить ситуацию. «Мы такие деньги вваливаем в Крым, и получаем такое неосвоение, – возмутилась она. – Ну тогда надо смотреть, что можем сделать в Крыму, а что нет. Не надо такими суммами направлять туда деньги, потому что потом возникают вопросы и подозрения в том, что туда текут реки денег, которые растворяются по непонятно каким ручейкам. Поэтому нужно смотреть – и это министерству нужно смотреть – сколько они могут освоить реально».

«Да дайте нам лучше [эти деньги] в Сибирь!» – заявила Ганзя и заверила: «Мы все освоим».

Ранее Счетная палата по результатам проверки также отмечала низкое исполнение ФЦП в Крыму, а в числе основных проблем аудиторы называли сложно решаемые земельные вопросы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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