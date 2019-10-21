«Госпрограммы невыполнимы»: в Госдуме сказали, как Минэк РФ подставляет правительство

Госпрограммы в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 подготовлены непрофессионально, а механизм их формирования крайне несовершенный. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат от КПРФ Вера Ганзя, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Коммунисты отказались поддерживать проект федерального закона о бюджете в первом чтении.

«Проанализировав каждую госпрограмму можно сделать вывод, что механизм их формирования крайне несовершенный, – заявила Ганзя. – Большая часть показателей, а их 1506 на 2020 год – просто не выполнима. Посмотреть, как выполняются госпрограммы по таким показателям, не представляется возможным. Счетная палата дала заключение, что по 12 программам вообще невозможно отследить, эффективны ли они».

Парламентарий назвала непрофессионально подготовленными программы, представленные, в частности, Минвостокразвития, и подчеркнула, что «на перспективу надо этот подход менять», поскольку «такого количества госпрограмм с таким обилием показателей просто не нужно». Фактически правительство попыталось загнать в госпрограммы текущие расходы и подвести их под показатели результативности.

«Не могу винить сегодня министерства, потому что перед ними Минэкономразвития поставил такие задачи, которые выполнить практически невозможно – в части формирования показателей», – пояснила она.

Как считает депутат, «правительству нужно менять позицию, отказываться от части государственных программ». «Никаких национальных проектов было бы не нужно, если бы госпрограммы могли обеспечить приоритеты развития регионов и отраслей. Но получилось, что президенту пришлось вытащить из госпрограмм приоритеты в виде нацпроектов, чтобы хотя бы так обеспечить реализацию этих приоритетов», – констатировала Ганзя и подчеркнула, что «такой бюджет поддерживать нельзя».

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов также отметил, что вопросы возникают «с точки зрения вложений [госпрограмм в консолидированный бюджет]». «Здравоохранение, несмотря на национальные проекты, не растет, в системе образования доля в последние три года держится на одном уровне. Мы считаем, что могли бы уменьшить профицит, а возможно, сделать дефицитный бюджет, чтобы увеличить инвестиции, которые необходимы для выхода на темпы роста, превышающие среднемировые», – заявил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.19

Кто-то врет: московские чиновники дают противоречивую информацию о детсадах на Пресне. / Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки». / Россияне выбрали наиболее подходящих на должность президента киногероев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»