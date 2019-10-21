Посольство РФ в недоумении: Чехия «обезглавила» очередную «сеть» российских хакеров

В Евросоюзе «рассекретили» очередную ячейку российских хакеров, на этот раз – в Чехии. С таким заявлением в чешском парламенте выступил глава Службы безопасности и информации Михаил Коуделк.

В частности, он заявил, что его ведомство и полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действовала через посольство РФ в Праге и была связана с российской разведкой. «Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», – цитирует его слова «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Коуделка также заявил, что сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах для атак через Интернет в Чехии и в других странах.

Между тем, посольство РФ в Праге выступило с опровержением. В российском диппредставительстве подчеркнули, что заявление Коуделка не имеет ничего общего с действительностью.

Напомним, «российский след» и пресловутых российских хакеров на Западе разоблачают уже третий год. В США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Россию обвинили во вмешательстве. Якобы российские хакеры по приказу президента РФ Владимира Путина взломали почтовые серверы Демократической партии и перетянули голоса избирателей на сторону Трампа. Москва подобные обвинения отрицает. Сам Трамп называет «российское дело» «охотой на ведьм». Отметим, что на расследование из бюджета потрачено около 20 млн долларов.

Итоговый отчет уже передан генеральному прокурору США Уильяму Барру, который сообщил, что собирается ознакомить Конгресс с основными выводами из доклада в ближайшие дни.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.10.19

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