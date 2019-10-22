«Ну это же просто смешно!» Жириновский назвал новый закон для застройщиков «припаркой для мертвого»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с резкой критикой на законопроект об усилении ответственности застройщиков, которые не предоставляют необходимые сведения и документацию, назвав его «мертвому припаркой». По словам политика, такие штрафы не приведут к желаемым результатам.

«Какой штраф мы придумали? Пять тысяч? Да он сто раз вам заплатит по пять тысяч! Кто такие штрафы вводит? А теперь мы увеличиваем – он будет платить 10 тысяч. Ну это же просто смешно! Ему нет смылса давать документа, так как их анализ покажет, что у него еще масса более крупных нарушений, за которые придется платить еще более крупные штрафы! Поэтому ему невыгодно давать информацию, – пояснил Жириновский. – Фактически контроль невозможен – хотя мы и увеличиваем штрафы. Это как в поговорке – «мертвому припарка», это не поможет».

Лидер ЛДПР сравнил ситуацию с медицинской сферой. «Он (застройщик) не предоставляет документы в госнадзор. Ну это же уже должно быть подозрение, что совершаются какие-то темные дела! Если врач не дает результаты анализов больного – мы не можем определить, правильно ли поставлен диагноз и назначено лечение. Это обязательно должно вызывать подозрение!» – заявил Жириновский.

Политик обратил внимание, что в регионах, где годами стоят заросшие сорняками котлованы и недострои с одним-двумя этажами, чиновники годами ездят на работу мимо таких объектов – на строительство которых сами давали разрешения – и ничего не делали. «Они чего, не видели, что стоит котлован целый год? Брошенный объект не видят? Там где я жил, 20 лет стоял недострой. Что, чиновники не видели? Это Западный округ Москвы. Префект не видел? Только сейчас зашевелились», – рассказал он.

Как считает Жириновский, такие недострои нужно признавать бесхозными и реализовать новым инвесторам для завершения работ.

«Мы поддержим [законопроект], но толку не будет от него, – сказал лидер ЛДПР. – Сейчас нам говорят, что все пойдет через банк, но в банках тоже могут быть нарушения, и вы все в итоге придете к позиции ЛДПР, чтобы этим всем занималось министерство строительства и ЖКХ от нуля до вселения людей. Все эти застройщики – это в основном авантюристы, они видели кормушку и зарабатывали все, а потом уезжали».

Законопроект в итоге был принят при 382 голосах «за» и одном воздержавшемся. Документ направлен на усиление ответственности застройщиков, которые своевременно не предоставляют необходимые сведения и документы. Теперь штраф за это для должностных лиц повышен до максимальной планки в 25 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составит от 250 тысяч рублей до полумиллиона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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