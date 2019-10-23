Минфин РФ готов отдать средства ФНБ регионам

Правительство РФ готово инвестировать средства Фонда национального благосостояния в регионы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя сегодня в Государственной думе проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«В следующие годы мы имеем возможность инвестировать средства Фонда национального благосостояния в проекты, – сообщил Силуанов. – Готовы рассматривать предложения от субъектов РФ, чтобы эти ресурсы шли и на региональные проекты, которые дадут результат по увеличению экономического потенциала субъектов РФ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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