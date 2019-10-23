«Сколько москвичей уже умерли?» Жириновский в Госдуме потребовал посадить в тюрьму чиновника столичного правительства

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, главу департамента торговли Алексея Немерюка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик назвал его «наглым чиновником» и потребовал его отставки из-за плохого качества продуктов в столичных магазинах.

В своем выступлении, посвященном проекту федерального бюджета, Жириновский подчеркнул, что плохое продовольствие провоцирует у россиян хронические заболевания. «У нас может быть хорошее продовольствие, но мы этого не делаем!» – заявил он.

«Мы заполнили все полки магазинов отравой! И все чиновники молчат, – возмущенно заявил лидер ЛДПР. – Молчит Немерюк, ответственный за продовольствие в Москве. Молчит! Это наглый чиновник, которого надо выгнать и посадить в тюрьму! Сколько москвичей уже умерли, и еще умрут от того, что все магазины заполнены продуктами с нитратами, все продовольствие отравлено!»

«50 тысяч [человек] в год умирает от алкоголя, что это за страна? Разве нельзя их спасти, может быть половину, или больше? Дайте нормальную водку, которую царь давал! – потребовал Жириновский. – Здоровую, дешевую – если он не может без этого, пусть он идет с бутылкой, и все будут на него пальцем показывать! А вы его травите всякой гадостью».

Сегодня Государственная дума в первом чтении рассматривает федеральный бюджет на предстоящий трехлетний период. Первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов заявил, что документ имеет социальную направленность – на эти цели предусмотрено 36,3% всех расходов государственной казны. «Эта доля в бюджете увеличена на 8,4% по сравнению с текущим годом», – сообщил министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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