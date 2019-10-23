Правительство РФ «забыло» учесть в бюджете расходы на горячее питание школьников

Правительство РФ при верстке федерального бюджета на ближайшую трехлетку не учло расходы на горячее питание школьников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня в ходе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении в нижней палате парламента.

Он уточнил, что законопроект о горячем питании школьников будет рассмотрен завтра, 24 октября, в первом чтении. «Пока еще он не принят, поэтому не отражен в расходных полномочиях бюджета, – отметил Володин. – Речь идет о принятии законопроекта об обязательном горячем питании в младших классах, это не только стакан молока, это сбалансированное полноценное горячее питание».

Председатель Госдумы отметил, что расходы бюджета на эти цели составят 20 млрд рублей. «Мы завтра можем столкнуться с тем, что на реализацию средств не предусмотрено», – указал Володин первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову. Тот попросил паузу для консультаций с коллегами, но не преминул отметить, что «это полномочия чисто региональные». «Надо помогать субъектам, – отметил Силуанов. – Если вы разрешите, мне нужно взять тайм-аут для консультаций».

В ответ Володин сообщил, что на состоявшихся ранее консультациях у премьера Дмитрия Медведева была достигнута договоренность, что регионы, которые обеспечат школьникам горячее питание, будут получать из федерального бюджета средства на компенсацию расходов. Спикер Госдумы подчеркнул, что правительство уже поддержало законопроект, однако «сегодня как-то все взяли и эту тему упустили» – хотя в соавторах документа значатся все руководители думских фракций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении. / Россия простила африканцам $20 млрд долгов. / «Сколько москвичей уже умерли?» Жириновский в Госдуме потребовал посадить в тюрьму чиновника столичного правительства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»