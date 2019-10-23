«Деньги в России есть, но они хоронятся»: думская оппозиция отказалась принимать бюджет Пенсионного фонда

Россияне имеют право на такие же пенсии, как в Европе, такой же уровень здравоохранения и соцподдержку инвалидов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин в ходе обсуждения в российском парламенте проекта бюджетов трех государственных фондов – пенсионного, соцстраха и медицинского страхования. «Средства в бюджете есть, только они хоронятся у нас в ФНБ и в налоговые льготы для нефтяных корпораций», – сказал он.

Парламентарий указал, что соотношения затрат на пенсии к объему внутреннего валового продукта на Западе составляет порядка 12-13%, а в Италии – 16%. «И не идут по миру эти страны, как мы сами хорошо наблюдаем, – констатировал Шеин. – В России идет тенденция к обратному. Было 9% в 2017 году, стало 8% по итогам 2018 года, и эту цифру предлагают снизить до 7,5% по итогам внесенного бюджета. Нам говорят – надо голосовать за эти вещи, нельзя голосовать против. Почему нельзя? Мы как раз голосуем против того, чтобы снижался ключевой индикатор в условиях, когда у нас еще и снижается число пенсионеров».

Что касается Фонда обязательного медицинского страхования, то Шеин назвал замечательными объяснения главы ПФР Антона Дроздова о том, «как у нас считаются работающие люди». «Прозвучало, что если у нас человек хотя бы один месяц в течение года отчислял в ФОМС от своих доходов какие-то выплаты, то он считается полноценно занятым, и за остальной период, когда он эти деньги не отчислял – за остальные 11 месяцев – фонд не получает ни рубля», – пояснил он.

В ходе пленарного заседания Госдумы депутат от ЛДПР Евгений Марков поинтересовался у главы Пенсионного фонда, каким образом бюджет ПФР решает проблемы выталкивания работающих пенсионеров в серую зону. Он отметил, что, по данным Росстата, число этой категории граждан на 1 января 2016 года составляло 15 млн человек, а к 1 января 2019 года их число сократилось до 9,6 млн человек. «Налицо тренд прекращения желания пенсионеров работать, – заявил депутат. – Ваша нормативная база не стимулирует граждан продолжать работу. Мы выталкиваем пенсионеров в серую зону, на заработки в конвертах».

В ответ Дроздов сослался на федеральные законы, которые диктуют структуру бюджета Фонда, и заявил, что дело вовсе не в том, что граждане перестали работать – а в изменении методики подсчета. «15 млн человек – это все, кто хоть один день отработал в течение года, а 9,6 – это те, кому положены компенсации, – уточнил глава ПФР. – Да, в течение года где-то 700 тысяч прекращают работать, но появляются новые люди».

Шеин также подчеркнул, что, согласно представленным чиновниками данным, периодические или регулярные отчисления в государственные фонды в России делают 66 млн человек. «Несложно подсчитать, что в этом случае средняя заработная плата этих людей составляет 31 тысячу рублей, – пришел к выводу парламентарий. – А Росстат нам говорит – 46 тысяч. Выходит, что огромные доли объемов Фонд ОМС недополучает». При этом, как отметил Шеин, за неработающего россиянина отчисления в ФОМС производит государство, причем эти выплаты в полтора-два раза меньше, чем в среднем отчисляет работающий гражданин.

«Нам говорят, что в федеральном бюджете есть деньги. Да, они есть, только они хоронятся у нас в ФНБ, в налоговые льготы для нефтяных корпораций, и уже сегодня в рамках принятой стратегии 51% нефтяных корпораций имеют налоговые преференции, а к 2036 году эта цифра уйдет за 90% в рамках этих концептуальных конструкций», – обратил внимание Шеин.

Разобравшись с бюджетами трех фондов, фракция «Справедливой России» в Госдуме решила голосовать против всех трех, сообщил депутат. «Мы считаем, что мы европейская страна, и люди в нашей стране имеют право на такие же пенсии, такие же возможности по медицине, такие же возможности по инвалидности по отношению к национальной экономике, как в Евросоюзе, – пояснил Шеин. – А это качественно другие соотношения, 12-13% по ВВП к пенсиям, вместо наших 7,5%, это 7% по медицине, вместо наших 3,5%. Это 1-2% на пособия по безработице, вместо наших 0,05% по ВВП».

Несмотря на отказ всех трех оппозиционных фракций поддержать бюджеты государственных фондов, все проекты были приняты в первом чтении. При этом глава ПФР попросил парламентариев поддержать проект бюджета, «потому что без бюджета правительство не сможет выполнять все те обязательства, о которых мы все тут говорили».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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