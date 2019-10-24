Фактор алкоголизации: в Госдуме назвали причину высокой смертности россиян

Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает убрать доступный алкоголь с полок магазинов и восстановить систему медвытрезвителей, чтобы российские мужчины реже умирали. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил либерал-демократ Алексей Диденко, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. При этом он привел «леденящую кровь статистику», по которой «фактором алкоголизации обусловлено около 500 тысяч смертей россиян».

Как подчеркнул депутат, от ассоциативных причин умирают сотни тысяч россиян. Например, 67 из 100 утоплений происходит под воздействием алкоголя, 42% самоубийств, две тысячи смертей от «пьяных» ДТП, 20 тысяч пострадавших, сообщил он.

«Убийства на семейно-бытовой почве в 90% случаев, то есть 9 из 10 происходят под влиянием алкоголя, когда оба или один участник конфликта находятся в состоянии алкогольного опьянения, – уточнил Диденко. – Надо принимать системные, а не эпизодические меры, как возвращение медвытрезвителей. Мы закрыли «наливайку» – а соседняя дверь магазин доступного алкоголя».

Выходом, по мнению Диденко, может стать госмонополия на выпуск и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции. По этому пути, как отметил депутат, уже пошли скандинавские страны, после чего там резко упал уровень «пьяной» смертности. «Необходимо убрать с полок магазина доступный алкоголь, – заявил Диденко. – Постепенно с каждым годом отодвигать его от потребителя».

Эти меры, как считает парлламентарий, не терпят отлагательства. «Надо срочно принимать необходимые законы!» – подчеркнул Диденко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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