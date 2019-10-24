Госдума приняла «вредоноснейший закон», который повлияет на размер зарплат и пенсий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция законопроект поддержала, но не удержалась от критики правительства РФ. «Такие повышения восхвалять – это себя не уважать», – заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, а «эсер» Олег Нилов и вовсе назвал документ «вредоносным».

Представляя документ, заместитель министра труда РФ Всеволод Вуколов сообщил, законопроектом предлагается с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей. Повышение составит 850 рублей, это на 7,5% больше, чем «минималка» с 1 января 2019 года. «Суммарный расход бюджетов РФ всех уровней составит 20,9 млрд рублей, в том числе федерального 5,8 млрд рублей, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов – 15,1 млрд рублей», – сообщил он. Объем расходов организаций реального сектора экономики на повышение выплат оценивается примерно в 20,8 млрд рублей.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин поинтересовался у замминистра, на намерено ли правительство устанавливать МРОТ на основании прожиточного минимума за вычетом подоходного налога – поскольку после того, как из минимальной зарплаты удерживают НДФЛ, на руки человек получает значительно меньше прожиточного минимума. Из ответа Вуколова следовало, что правительство не рассматривает такую возможность, поскольку считает значительным последнее повышение МРОТ.

«Когда МРОТ будет повышен до 20 тысяч рублей?» – прямо спросил федерального чиновника депутат от ДПР Игорь Торощин. Замминистра сообщил, что это «очень важный вопрос», и правительство «обращает внимание на движение в этом отношении», однако продолжаться это движение будет «в зависимости от экономических показателей». При этом Вуколов не смог ответить на вопрос депутата Олега Нилова о количестве россиян, получающих минимальные зарплаты и пенсии. В целом же повышение по его словам затронет 3,2 млн человек, больше половины которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

«Это не прожиточный минимум, это прожиточный мизер. На эти 12 тысяч не то что выживать – на них концы с концами без сторонней поддержки не свести», – заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Фракция решила поддержать законопроект, потому что иначе «избиратели просто не поймут», но потребовала увеличить потребительскую корзину, чтобы у Госдумы был законный повод требовать повышения МРОТ.

«Такие повышения восхвалять – это себя не уважать», – заявил коммунист Николай Коломейцев. Он сообщил, что ранее эксперты Академии наук подсчитали, что в России прожиточный минимум не должен быть меньше 31 тысячи рублей.

«Конечно, кому-то хочется быстрее, лучше, скорее, – ответила на претензии думской оппозиции «единоросс» Ольга Павлова. – Но движение вперед идет, и оно идет выверенными шагами».

«Не быть никакому прорыву с таким МРОТом, не быть и демографическому прорыву, – категорично подчеркнул со своей стороны «эсер» Олег Нилов. – Не позорьте этими 12 тысячами свое ведомство, и не подставляйтесь так, лукавя, что вместо 31 тысячи 12 составляет прожиточный минимум. Почему прожиточный минимум не в Думе определяется? Я не верю в это, что 12 тысяч прожиточный минимум. А мы закрываем глаза и поддерживаем этот вредоноснейший закон. Не надо бояться увеличивать прожиточный минимум. Здесь в пояснительной записке говорится, что третья часть этих денег вернется в бюджет в виде налогов и выплат. Если поднять МРОТ до 30 тысяч, люди может быть кроме одежды и еды ремонт в доме сделают, бытовую технику купят, а может даже как обещал нам министр Силуанов, съездят на курорт».

В итоге законопроект в первом чтении поддержал 391 депутат, один парламентарий высказался против.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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