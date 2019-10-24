Четыре квадратных метра на ребенка: Госдума поддержала закон о детях в тюрьмах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, регламентирующий содержание в тюрьмах детей, которые оказываются там вместе с матерями. На ребенка авторы законопроекта – представители Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко – предложили выделять по четыре квадратных метра площади камеры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «гуманную» инициативу депутаты Госдумы поддержали единогласно.

Обсуждение документа оказалось жарким и не таким неоднозначным, как итоговое решение. Первым после представившего законопроект сенатора Сергея Фабричного слово взял депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «А может, гуманнее будет не осужденных детей в камерах не держать, а просто отсрочить исполнение приговора? – поинтересовался он. – Детей-то за что? Чему они в камере научатся? Пусть [матери] под домашним арестом побудут».

Фабричный назвал это «логичным предложением», которое уже учтено в пакете поправок, который разрабатывают сенаторы совместно с ФСИН. «То, что я озвучил реалистичный вариант, то о чем говорите вы, требует дополнительной проработки», – заявил он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов изумился оптимизму авторов документа, которые в финансово-экономическом обосновании указали, что новый закон не потребует увеличения расходов. Шперов привел в пример СИЗО Симферополя, в котором «переселение в некоторых камерах почти в два раза, а между нарами можно просочиться только боком». «Если выделить две камеры для женщин с детьми и беременных женщин, это приведет к дальнейшему уплотнению», – предупредил он.

Оказалось, что сенаторы прекрасно знают об этой проблеме, однако ничего сделать с этим не могут – рассчитывая, что со временем количество заключенных сократится, и в камерах станет посвободнее. «Мы провели детальную проработку с ФСИН реалистичности предлагаемых мер, и, учитывая, что в последнее время сокращается число лиц обвиняемых и находящихся под стражей, ФСИН в пределах имеющихся у них резервов этот вопрос решит», – пообещал Фабричный.

«Дети в тюрьме вообще не должны содержаться! – заявил со своей стороны депутат Госдумы Виталий Милонов. – Дети в этой ситуации не имеют права выбора, находиться им за решеткой или нет. В России не должно быть детей за решеткой! Это противоречит Конституции, детей вообще нельзя помещать за решетку. Надо полностью это убрать, ни одного ребенка в тюрьме не должно быть».

Между тем, по словам Фабричного, сейчас в местах лишения свободы живет 524 ребенка, которым еще не исполнилось трех лет. Вместе с матерями они находятся в 72 учреждениях ФСИН, но только в 13 их них есть дома ребенка с центрами совместного пребывания – и они также переполнены. «Мест не хватает, там даже внутри очередь», – признал сенатор, не забыв подчеркнуть при этом, что количество детей в тюрьмах в России «постоянно уменьшается».

Кроме того, в местах лишения свободы в разном статусе находится 141 беременная женщина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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