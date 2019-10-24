Госдума лишила неприкосновенности депутата-«единоросса»

Сегодня нижняя палата парламента поддержала представление Генпрокурора РФ о лишении неприкосновенности депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко, избранного по федеральным партийным спискам от Алтайского края, Республики Алтай, а также Томской и Кемеровской областей области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект постановления представил первый заместитель председателя думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатской этики Иван Квитка. Он пояснил, что с обращение о лишении неприкосновенности депутата Герасименко направил генпрокурор РФ Юрий Чайка. Причиной стало административное правонарушение, суть которого Квитка не уточнил.

Парламентарии открытым голосование большинством голосов приняли решение снять со своего коллеги депутатскую неприкосновенность. За постановление проголосовали 329 народных избранников, трое высказались против, и один воздержался.

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в постановлении.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

Ученые констатировали сниженные навыки мышления у детей с ожирением. / Четыре квадратных метра на ребенка: Госдума поддержала закон о детях в тюрьмах. / Медведев велел единороссам прекратить идти на выборы самовыдвиженцами: «Это неразумно и опасно». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»