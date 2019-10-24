За счет родителей: из законопроекта о горячем питании школьников выпало слово «бесплатное»

Скандальный законопроект, о котором «забыло» правительство РФ при верстке федерального бюджета на предстоящие три года, сегодня был принят Госдумой в первом чтении. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выяснилось, что из текста документа выпало слово «бесплатно» – что дало повод для думской оппозиции отметить циничность нормы, которая обеспечит детей горячим питанием за счет их родителей, а не государства.

В ходе обсуждения документа думский комитет по охране здоровья в итоге предложил внести соответствующую поправку в проект закона ко второму чтению, отметил член комитета – депутат от КПРФ Алексей Куринный. Кроме того, парламентарии предложили четко установить механизм отбора компаний, которые будут поставлять питание в школы.

«Чтобы отбор шел не по принципу самого дешевого, когда кормят непонятно чем, и второй вариант – чтобы это не было монополизацией, как это уже случилось в ряде крупных городов, где весь рынок забрали крупные игроки, приближенные к власти, – сообщил Куринный. – Это бюджетные деньги, поэтому родительский контроль должен быть в обязательном порядке, и он должен быть не только в форме сайта с размещенным на нем меню, но и реальной возможностью родительских комитетов и общественных организаций контролировать качество».

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров в свою очередь заявил, что правительство РФ поддерживает законопроект, но обращает внимание на ряд вопросов правового характера. «Один из них – увязка с бюджетным законодательством,– пояснил он. – В тексте сказано, что на эти расходы могут предоставляться субсидии из федерального бюджета. Но федеральный бюджет может софинансировать абсолютно любые расходы МО, отдельной нормы в законе делать не стоит. А если она появится – возникнет коллизия с другими законами, где таких норм нет, но субсидии регионам предоставляются». Лавров подчеркнул, что школьное питание – полномочия субъектов РФ, а уровень софинансирования необходимо рассмотреть при втором чтении.

Против такого предложения неожиданно высказалась видный представитель «Единой России» Ирина Яровая, которая заявила, что убирать из законопроекта норму о федеральном софинансировании нельзя, и уличила чиновника в плохом знании законов – такая же норма, по ее словам, содержится и в федеральном законе о занятости. При этом она подчеркнула, что речь должна идти именно о сбалансированном горячем питании, соответствующем потребностям каждого школьника – потому, что у многих детей сейчас непереносимость лактозы.

Законопроект в итоге поддержали 394 депутата, и один воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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