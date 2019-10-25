Жириновский разошелся: пообещал уничтожить главу Владимира и спикеров Заксо Ставрополя и Липецка

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил разнос оппонентам своей партии в регионах. Выступая на президиуме Совета законодателей, который проходил сегодня в Государственной думе, политик пообещал «уничтожить» главу администрации города Владимира – Андрея Шохина, а также спикеров Заксобраний Липецкой области и Ставропольского края.

«Мэр Владимира не дает возможности провести ни одного митинга, ни одного пикета – это что такое? Второй год! Что, его тоже не критиковать? Его под суд отдать нужно, Шохина (сити-менеджер Владимира Андрей Шохин, – ред.), – заявил Жириновский. – И там занимаются им уже ФСБ и Следственный комитет».

«Со многими губернаторами и председателями Заксобраний [у ЛДПР] нормальные отношения. А вот Владимир, Липецк, Ставрополь – я выведу на чистую воду, – пообещал Жириновский. – Все трое пострадаете. Все трое закончите раньше ваши полномочия».

В зале в это время слышался недовольный гул – представители раскритикованных Жириновским заксобраний выражали несогласие с его заявлениями.

«А остальные 82 хорошо работают, Ирина Анатольевна, – обратился глава ЛДПР к депутату Госдумы от «Единой России» Ирине Яровой. – И везде взаимодействие с «Единой Россией», и с коммунистами, и всеми. Но три – Владимир, Липецк и Ставрополь, я вас уничтожу».

Со своей стороны Яровая пресекла попытки законодателей вступить с Жириновским в полемику, посоветовав им обсуждать критику в регионах. «Полагаю, что выступление Владимира Вольфовича в некоторым смысле даже полезно, – сказала она. – Конкурентная среда – это среда аргументов, убедительной позиции. Прозвучали некоторые не очень парламентские выражения, но я не буду это оценивать».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.19

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