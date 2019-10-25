Судебные приставы пожаловались на операторов связи: мешают искать коллекторов

В ближайшей перспективе возможности и полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут расширены. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подготовке нескольких законодательных инициатив на заседании президиума Совета законодателей, который прошел сегодня в Государственной думе, сообщил глава ФССП России Дмитрий Аристов.

В частности, речь идет о предоставлении персональных данных абонентов операторами связи, увеличении срока привлечения к административной ответственности и дополнительных обязанностях для микрофинансовых организаций и коллекторов, не внесенных в Госреестр.

Аристов отметил, что в настоящее время судебные приставы не могут отыскать коллекторов, донимающих россиян телефонными звонками, потому что сотовые операторы отказываются сообщать ФССП персональные данные владельцев номеров. «Такое полномочие предоставления информации не соответствует закону о связи, – пояснил глава службы. – Но мы понимаем, что любое разбирательство о нарушениях начинается с истории звонков должнику. А когда мы не можем определить принадлежность телефонного номера, соответственно, не можем определить и правонарушителя. Надо этот правовой пробел устранить».

Примечательно, что историю звонков и переписку с должниками обязаны хранить только профессиональные коллекторы – например, у микрофинансовых организаций (МФО) такой обязанности по закону нет. Когда приставы приходят по жалобе должника в такую компанию, отыскать доказательства нарушений там невозможно. Именно эту ситуацию в федеральном законодательстве приставы хотели бы исправить, обязав все компании, которые занимаются сбором долгов, предоставлять данные о себе для внесения в Госреестр.

Кроме того, приставы хотели бы увеличить срок привлечения к административной ответственности в КоАП, этот законопроект уже внесен в Госдуму. «Установление повышенного срока привлечения к административной ответственности – два года, – пояснил Аристов. – Потому что в тот короткий срок, который установлен КоАП, мы не успеваем составлять протокол об административных нарушениях». Речь идет исключительно о статье 14.57 КоАП, которая касается возврата просроченной задолженности.

Главный судебный пристав России уточнил, что всего в Госреестр к этому дню включено 280 тысяч профессиональных коллекторских организаций, однако долги с россиян взыскивают не только эти структуры. В этой сфере работают также около двух тысяч МФО, более 450 тысяч кредитных организаций, более двух тысяч кредитно-потребительских кооперативов и примерно четыре тысячи ломбардов. При этом госконтроль установлен только за работой тех, что включены в Госреестр. «На нарушения всех остальных участников рынка мы реагируем только при наличии жалоб, или возникновении иных причин в рамках КоАП», – сообщил Аристов.

По его словам, на долю профессиональных, подконтрольных ФССП коллекторов приходится 34% всех нарушений, еще 45% – совершают МФО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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