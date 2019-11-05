российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2019, 18:41 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Врачебное сообщество очень сильно переживает»: медики боятся ходить на работу из-за опасности попасть под «уголовку»

Нижняя палата российского парламента запросит в правоохранительных органах информацию о количестве уголовных «дел врачей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании заседания.

С предложением о поручении профильному комитету выступил представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Депутат отметил, что, по его информации, количество уголовных дел в отношении медиков в России возросло в шесть раз – при этом 9 из 10 таких дел не доходят до суда, «разваливаясь» на стадии следствия.

«Врачебное сообщество очень сильно этому поводу переживает, и это логично – потому что у нас сегодня доктора становятся потенциальными преступниками просто по факту выхода на работу, – пояснил парламентарий. – Просим профильный комитет запросить информацию по правоприменительной практике ст. 109 (причинение смерти по неосторожности, – ред.) и 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, – ред.) УК РФ».

Поручение было принято единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

На улицы городов России снова выпустят «луноходы»: в рамках частно-государственного партнерства. / Абсолютное взаимопонимание: русские и сербские парламентарии подтвердили общий курс. / Госдума в первом чтении запретила продажу гаджетов без российского ПО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Это рыночное ценообразование»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась изучать подорожание бензина

На улицы городов России снова выпустят «луноходы»: в рамках частно-государственного партнерства

Госдума в первом чтении запретила продажу гаджетов без российского ПО

«Сойдет ли это с рук?» В Госдуме раскрыли «спрут» сенатора и губернатора Воробьевых

Россиянам предоставят налоговый вычет на занятия физкультурой

«Потоки лжи»: Госдумская фракция КПРФ пытается спасти иркутского губернатора от досрочной отставки

В Госдуме предложили избавить россиян от оплаты некачественных ЖКУ

Число моногородов в России сократят почти вдвое

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума,