«Врачебное сообщество очень сильно переживает»: медики боятся ходить на работу из-за опасности попасть под «уголовку»

Нижняя палата российского парламента запросит в правоохранительных органах информацию о количестве уголовных «дел врачей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании заседания.

С предложением о поручении профильному комитету выступил представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Депутат отметил, что, по его информации, количество уголовных дел в отношении медиков в России возросло в шесть раз – при этом 9 из 10 таких дел не доходят до суда, «разваливаясь» на стадии следствия.

«Врачебное сообщество очень сильно этому поводу переживает, и это логично – потому что у нас сегодня доктора становятся потенциальными преступниками просто по факту выхода на работу, – пояснил парламентарий. – Просим профильный комитет запросить информацию по правоприменительной практике ст. 109 (причинение смерти по неосторожности, – ред.) и 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, – ред.) УК РФ».

Поручение было принято единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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