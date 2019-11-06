«Бич энергетики»: в Госдуме констатировали отсутствие конкуренции в отрасли

Главной проблемой российской электроэнергетики остается перекрестное субсидирование, которое цементирует монополизм в отрасли. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках правительственного часа с участием глав Минэнерго РФ Александра Новака. По оценке народного избранника, у российской энергетики теперь есть два пути развития: отменять такой вид расчета тарифов, или прямо указывать его в стратегии развития отрасли.

«Либо оно (перекрестное субсидирование) снижается и стремится к нулю, либо мы в стратегии прямо прописываем, что перекрестное субсидирование в ближайшее 10 лет – это данность, и тогда мы его учитываем, – подчеркнул Селезнев. – Мы развиваем конкуренцию или все же монополизируем отрасль в целом и отдельные подотрасли? Если нам до 2035 года жить в условиях перекрестного субсидирования, даже не наращивания его объемы, хотя мы все равно понимаем, что оно будет расти – значит, нам надо признаться, что развивать конкуренцию нецелесообразно. И тогда все будет выстраиваться».

Как отметил парламентарий, фактически план размещения объектов электроэнергетики в стране уже говорит об отсутствии конкуренции. «Это плановое строительство по вводу новых мощностей и выводу старых, – пояснил он. – Фракция за то, чтобы генерация была сосредоточена в руках тех компаний, которые прямо или косвенно контролирует государство».

Кроме того, как считает Селезнев, в каждом регионе нужен один гарантирующий поставщик. Депутат напомнил главе Минэнерго РФ Александру Новаку, что его ведомство до сих пор не разработало правила лицензирования энергосбытовых компаний. «Мы с вами помним, что в конце 2017 года экстренно пришлось принимать закон о лицензировании сбытовщиков, – сказал парламентарий. – Были межведомственные разногласия, и мы не вышли в срок на лицензирование, в итоге было продление, и Минэнерго взяло на себя выработать правила. Я думаю, что к концу этого года будут выработаны эти нормы и правовые акты, и середине следующего года мы получим лицензирование».

В завершение своей речи либерал-демократ назвал «врагами нашего государства» тех, кто «говорит, что потребность в угле в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет снижаться». «По углю: большая просьба прекратить прения о том, необходимо ли расширение восточного полигона», – заявил он.

В свою очередь, министр Новак заявил, что минэнерге и законодателям предстоит большая работа по корректировке нормативно-правовой базы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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