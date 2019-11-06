Энергетическая удавка экономики: «прорыв» под большим вопросом

Одна из причин стагнации российской экономики являются высокие энерготарифы, что ставит под вопрос заявленный «прорыв» в список ведущих государств мира. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках правительственного часа с участием министра энергетики РФ Александра Новака. При этом, как подчеркнул парламентарий, потери на электросетях в некоторых компаниях достигают 30-40% из-за высокой изношенности объектов, построенных еще в советское время.

«С 1999 по 2018 год цены в нашей стране выросли в шесть раз. За это же время цена, по которой покупают электроэнергию промышленные предприятия, выросла в среднем в 10 раз. А стоимость электроэнергии для населения – более чем в 15 раз», – констатировал Афинин.

Депутат обратил внимание, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с учетом покупательской способности в России вдвое выше, чем в США, а предприятиям сельского хозяйства электричество обходится в два раза дороже, чем промышленникам. «Это удавка для российских аграриев, – заявил он. – Давайте честно признаем, что при таких энерготарифах никакой серьезный экономический рост невозможен».

Вместе с тем Афонин отметил, что за последние 3-4 года в России произошел целый ряд энергоаварий – в частности, на Урале, Татарстане, Дальнем востоке и Санкт-Петербурге, которые носили каскадный характер с лавинообразным ростом отключений. «Но что будет, когда все 20 млн киловатт мощностей, унаследованных от СССР постепенно будет выходить из строя?», – поинтересовался депутат.

По мнению Афонина, России необходимо ускорить обновление мощностей сетевого хозяйства, нужны масштабные государственные инвестиции в энергетику. Между тем, с учетом предложенного правительством РФ бюджета «ни о каком развитии отрасли говорить не приходится», подчеркнул депутат.

«Необходимо восстановить национальный контроль над электроэнергетикой, и добиваться реальной, а не декларативной деоффшоризации», – заявил парламентарий. По его словам, главной задачей Минэнерго и Минфина должно стать снижение тарифов. «Не контролируемый рост, а именно снижение. Чиновники министерств должны думать об этом каждый день. Потому что сейчас эти тарифы просто душат развитие промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса», – указал он, отметив, что себестоимость производства энергии намного ниже отпускной цены. «Давайте наводить порядок и снижать тарифы!», – призвал Афонин министра энергетики РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

Роскосмос готов испытывать лунных роботов на Эльбрусе. / «Бич энергетики»: в Госдуме констатировали отсутствие конкуренции в отрасли. / ЕГЭ лишится тестовой части с вариантами ответов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»