Москва в «красном»: в Госдуме предупредили пробках в столице

Центр Москвы после полудня встанет в серьезных автомобильных заторах, предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, причиной станет отмечаемая КПРФ годовщина Октябрьской революции.

«Почему правительство Москвы согласовало шествие КПРФ в центре Москвы, в то же самое время отказывая партии ЛДПР в проведении митинга на Пушкинской площади – это большой вопрос, – заявил Власов. – Вы хотите, чтобы центр Москвы окрасился в красный цвет? Поверьте, он окрасится. Потому что в 16:30 вы начнете свое шествие, перекроете дороги, и действительно центр Москвы окрасится в красный цвет. Но не из-за флагов коммунистов, а из-за десятибалльных пробок, в которых Москва сегодня встанет».

При этом Власов обратил внимание, что ранее задавал вопрос по поводу празднования 7 ноября студентам, которые приходили с экскурсией в Госдуму. «Большинство, слава Богу, говорили, что 7 ноября – 78 годовщина парада на Красной площади, а ни в коем случае не Октябрьской революции», – сказал он.

Шествие КПРФ начнется сегодня в 16 часов от Страстного бульвара по улице Петровка до Театральной площади. В 16:45 на Театральной площади запланирован митинг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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